¿Tienes ansiedad o miedo tras los terremotos? Psicóloga explicó como superar esa sensación

Luego de casi 24 horas de los terremotos que sacudieron a Venezuela, muchas personas aún siguen en estado de alerta, angustiadas e incluso con ansiedad. Ante esto la psicóloga María Caiseas compartió algunos tips para poder sobrellevar este momento de la mejor manera posible.
«Si sientes que todavía estás asustado, no significa que estés exagerando. Hace unas horas tu cuerpo vivió una situación inesperada. Por eso es normal que todavía sientas el corazón acelerado, tensión, miedo o una sensación de alerta. Tu sistema nervioso aún está procesando lo que ocurrió», comentó en un post compartido en sus redes sociales.
«Si sientes que tu mente no deja de pensar en lo que pasó, también tiene una explicación. Después de una experiencia inesperada, tu mente puede empezar a revisar una y otra vez lo que pasó, buscando entender si todavía existe algún peligro. Por eso es normal que vuelvas a pensar en ese momento o que estés más atento a cualquier movimiento o ruido», explicó.
¿QUÉ DEBES HACER AHORA?
La psicóloga señaló que ahora las personas deben intentar convencerse de que «todo está bien». Para ello, dio algunos tips para empezar a sentir esa mejoría, primero que todo en el cuerpo:
- Respira lento.
- Siente tus pies apoyados en el suelo.
- Mira a tu alrededor y conecta con el lugar donde estás.
«Cuando el cuerpo comienza a sentirse un poco más seguro, la mente también puede empezar a calmarse», señaló.
«Si desde que pasó no has dejado de ver noticias o videos es completamente entendible querer saber qué está ocurriendo. Pero exponerte constantemente a imágenes e información también puede mantener a tu cuerpo en estado de alerta», agregó.
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Por lo cual, sugirió informarse por fuentes confiables y luego darse momentos para desconocerse de lo que ocurrió.
«Quizás hoy te cueste concentrarte o cualquier ruido te asuste. Eso no significa que algo esté mal contigo. Después de vivir una situación así, el cuerpo puede tardar un poco en volver a sentirse seguro. Date permiso de ir más despacio hoy», añadió.
«Y si vuelves a sentir ansiedad durante las próximas horas, recuerda esto: Sentir ansiedad no significa que el peligro esté ocurriendo otra vez. Muchas veces significa que tu sistema nervioso todavía está procesando una experiencia que fue muy intensa», agregó.
Ante esto, señaló que las personas necesitan tiempo.
«Lo que viviste fue real. Y también es real que tu cuerpo necesita un poco de tiempo para recuperarse. Respira. Busca apoyo si lo necesitas. Y trátate con la misma paciencia con la que tratarías a alguien que amas», concluyó la doctora.