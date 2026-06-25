Venezuela

Terremotos dejaron gigantesca grieta en montaña de Ramo Verde, reportaron la caída de una pared en la cárcel militar

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Ramo Verde

Vecinos de Los Teques en el estado Miranda reportaron la aparición de una gigantesca grieta estructural en la montaña de Ramo Verde tras los terremotos ocurridos este miércoles en el país.

La magnitud de la fisura visible en la capa vegetal ha generado preocupación entre los residentes de las zonas adyacentes debido al riesgo potencial de desprendimientos o deslizamientos de tierra en caso de réplicas o precipitaciones.

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Mientras tanto, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romeo, informó que se cayó una pared dentro de la cárcel de Ramo Verde.

No obstante, aclaró que hasta ahora no hay reportes de presos políticos heridos por los terremotos.

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La defensora de derechos humanos, Tamara Suju, ofreció algunos detalles preliminares de lo acontecido. «Ramo Verde la más afectada con graves daños en sus estructuras. Es un caos. Se habla de que el piso 5 de una de las torres colapsó. Los detenidos están bien».

Mientras tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió que se abran canales de comunicación para que los detenidos puedan conversar con sus familiares.

«En situaciones de emergencia como esta, la incomunicación se convierte en una forma adicional de sufrimiento. Madres, padres, esposas e hijos llevan horas sin saber si sus familiares están bien, si los centros de reclusión ubicados en las regiones sacudidas por los sismos sufrieron daños o si existe algún riesgo para su integridad», señaló.

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