La tercera ronda de la Mesa de Diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno nacional llegó este miércoles a su fin. Se alcanzaron acuerdos en materia legislativa y para el Comité de Postulaciones Judiciales.

Ambas delegaciones tuvieron esta tarde la última jornada del segundo ciclo de diálogo. Luego de varias horas de reunión, los jefes de cada bancada, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, presentaron un comunicado conjunto.

En primera instancia, anunciaron la revisión profunda de un conjunto de leyes en el país. Estas evaluaciones legislativas forman parte de uno de los puntos clave del diálogo: las garantías civiles y políticas.

Una de las leyes que será evaluada es la de Partidos Políticos, para abordar temas como reuniones públicas y manifestaciones. También se revisará la Ley de Contraloría, especialmente el proceso de inhabilitaciones.

De igual forma, las partes evaluarán la Ley Simón Bolívar, un marco aprobado el año pasado y que establece severas sanciones contra quien apoye «sanciones al país», y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

DIÁLOGO SOBRE EL TSJ

Uno de los principales puntos de esta ronda del diálogo era la elección de los 12 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, quienes serán los encargados de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sin embargo, los integrantes no fueron anunciados este miércoles en la Mesa de Diálogo. Según explicaron en el comunicado conjunto, los integrantes serán juramentados en la Asamblea Nacional en la sesión de este jueves, 22 de octubre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ ANUNCIA FIN DE LAS MÁQUINAS FISCALES Y MODIFICACIÓN DE LA LISTA DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Ambas delegaciones también acordaron la creación de una comisión paritaria enfocada en desbloquear el oro retenido en el Banco de Inglaterra. El organismo gestionará el proceso ante las instituciones de Reino Unido.

Rodríguez adelantó que la próxima ronda de la Mesa de Diálogo se llevará a cabo entre el 11 y 15 de noviembre, aunque aclaró que se trata de una fecha tentativa. Se desconocen los temas que se abordarán en esa fase.