Delcy Rodríguez anuncia fin de las máquinas fiscales y modificación de la lista de contribuyentes especiales

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles una serie de cambios en materia tributaria y económica, específicamente el fin de la máquina fiscal en los comercios y la modificación de la lista de contribuyentes especiales.

Rodríguez encabezó una alocución oficial por Venezolana de Televisión (VTV). Tras asegurar que «Venezuela se prepara para una reforma tributaria muy importante», presentó dos medidas con efecto inmediato.

En primera instancia, Rodríguez informó de la suspensión de la obligatoriedad de la máquina fiscal. Sin embargo, el principal anuncio radicó en la modificación de la lista de contribuyentes especiales en el país.

«Hemos caracterizado correctamente la lista de contribuyentes especiales. Hemos pasado de 132.000 contribuyentes a 44.000», dijo Rodríguez. Aclaró que aquellos que «estaban sin serlo», fueron retirados.

Rodríguez estaba acompañada por el superintendente del Seniat, Román Maniglia; vicepresidenta Administrativa y de Gobierno Digital, Anabelle Pereira; y Calitxto Ortega, vicepresidente de Economía.

RODRÍGUEZ DESTACA SISTEMA TRIBUTARIO

Por otra parte, la mandataria aseguró que se ha avanzado en «nuevos procesos y medidas» junto al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y lograron incrementar en un 27% la recaudación.

«Todos esos recursos que están ingresando son para atender a las víctimas del doblete sísmico, construir viviendas y dar créditos. Son recursos que van directamente al pueblo venezolano», dijo Rodríguez. No dio mayores detalles sobre los montos recaudados o el destino de dichos fondos.

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La mandataria interina adelantó que «estamos interconectados» con la banca nacional, Saime, Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Banco Central de Venezuela. «Tenemos un cruce muy importante de información», acotó.

Según Rodríguez, este nuevo sistema «nos va a permitir empezar a cobrar lo que se debe cobrar». «Los números muy bajos de quienes pagan impuestos en el país. Es un tema de justicia distributiva, de que todo lo que se recaude sea para el bienestar», agregó.