«Tenemos un rezago en el desarrollo de las competencias»: Estudio reveló la precariedad del nivel educativo en el país

Para nadie es un secreto que el sector educativo ha sido uno de los más perjudicados en los últimos años por varios factores, entre los que destacan los bajos salarios que perciben los maestros en Venezuela y la fuga masiva de talento como consecuencia de la gran diáspora que se produjo en el país en la última década.

No obstante, ahora lo que preocupa es el nivel académico del estudiantado, en los niveles de educación básica y media, el cual presenta «un rezago» importante en áreas tan importantes como Castellano y Matemáticas.

Así lo reveló el más reciente estudio del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) que ejecuta la Universidad Católica Andrés Bello.

El coordinador de proyectos especiales de la escuela de Educación de la UCAB, José Javier Salas, resaltó que el deterioro principal ocurre en las áreas antes mencionadas, las cuales se antojan indispensables para una formación académica adecuada.

“Tenemos un rezago en el desarrollo de las competencias. En el área de Castellano, los estudiantes no se muestran capaces de codificar un texto y su habilidad para expresarse de forma oral y escrita, es débil. Ahí está la principal urgencia”, expresó Salas en el programa Alianza por la Educación que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

¿QUÉ DEBEN REFORZAR LOS ESTUDIANTES?

El educador comentó que el examen que aplican no se concentra en formas, sino en “cosas obvias en la habilidad para leer y entender un texto, en cómo escribo y desarrollo un párrafo. Ahí están las principales debilidad. Es difícil porque en el caso del Castellano tenemos unas 800 horas para trabajarlo y luego no tenemos los resultados que se quieren. Si no lo estamos logrando es porque el énfasis es difuso y no va a lo más importante”.

En este sentido, advirtió que es necesario que el estudiante invierta tiempo en la lectura comprensiva y que el profesor evalúe esa lectura con los distintos niveles de complejidad.

“El estudiante tiene que invertir en tiempo escribiendo, pero necesita que alguien corrija”, enfatizó.

Por otra parte, Salas comentó que, en el caso de Matemáticas la competencia no es tan obvia porque el contenido cambia de un año a otro por lo que resulta difícil convencer al docente de lo significativo que es el día a día para los estudiantes.

“No consigues una raíz cuadrada en el mercado y al docente le cuesta contextualizar eso. Entonces hace que el aprendizaje sea más superficial que, con el tiempo, se olvida”, sentenció el experto.