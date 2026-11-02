Tarifas en los peajes del país volvieron a aumentar, así quedaron los montos desde el 1Nov

El domingo, 1 de noviembre, las autoridades de transporte aumentaron las tarifas en los peajes instalados a lo largo de todo el país.

A partir de ahora los vehículos livianos y microbuses tendrán que pagar 400 bolívares cada vez que atraviesen los peajes. Mientras tanto, los buses de pasajeros tendrán que pagar 450 bolívares.

Según el anuncio publicado por el Ministerio de Transporte, los camiones 350 pagarán un monto de 4.500 bolívares y los camiones 750 tendrán que desembolsar 5.500 bolívares.

En cuanto a los camiones de tres ejes el monto quedó ubicado en 6.000 bolívares. Para los de cuatro ejes el peaje será de 6.500 bolívares y los de seis ejes deberán pagar 8.000 bolívares en caso de que no transporten chatarra.

Mientras los camiones de cinco ejes que transporten chatarra deberán pagar 16.900 bolívares y los de seis ejes con cargamento de chatarra 20.700 bolívares.

07:14 a. m. – Foto de GG https://t.co/7k46JxE2zO — Autopista Gran Mariscal de Ayacucho – #AGMA (@Autopista_GMA) November 2, 2026

Aunque algunos usuarios destacaron que se trató de un aumento menor, destacaron las malas condiciones de las carreteras. «Este aumento en bolívares no representa mayor cosa», expresó el conductor Higinio Hernández al medio Excelente FM.

«Sin embargo, si tomamos en cuenta el caso de carreteras como la que va desde Valle de La Pascua hasta Pariaguan, no deberían cobrar ni un bolívar», agregó.