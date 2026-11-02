VIDEO: Delcy Rodríguez ‘encendió la Navidad’ desde el Paseo los Próceres de Caracas este 1Nov

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tal como lo había anunciado hace varias semanas, dio inicio a las festividades navideñas, durante la noche de este domingo 1 de noviembre, desde el Paseo los Próceres, en Caracas.

Durante el acto, transmitido por VTV, encendió la cruz del Waraira Repano (cerro El Ávila), símbolo tradicional de la Navidad en la capital de la República.

En su discurso, Rodríguez destacó que este año Venezuela “ha sido estremecida por momentos dolorosos”. Sin embargo, aseguró que desde este 1 de noviembre «en todo el país están encendiendo luces por la Navidad. Pero, lo más importante: el abrazo que nos vamos a dar, un abrazo de acompañamiento, para sanar heridas y encontrarnos con los amigos”.

“Estamos en todo el país enciendo luces por la llegada de la Navidad, pero también para darnos un abrazo en familia y encender entre todos, las luces del Waraira Repano”, agregó.

Recordó a las familias afectadas por el doble terremoto del 24 de junio y resaltó que este 31 de octubre entregaron vivienda a varias de ellas. «Ayer justamente estábamos entregando viviendas a personas y familiares que perdieron seres queridos durante el duplete sísmico. Allí le dimos el abrazo en familia», dijo.

Acompañada por varias autoridades, entre ellas la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Haciendo el conteo regresivo, Rodríguez accionó el supuesto mecanismo que encendió la cruz.

Junto con este encendido, el Paseo los Próceres también fue iluminado a lo largo de las caminerías. También encendieron el tradicional árbol central y los monolitos que caracterizan ese espacio.

Por otro lado, a través de VTV trasmitieron el inicio de la Navidad desde varios estados del país. Uno de ellos es La Guaira, el principal afectado por los sismos.

Desde Ciudad Caribia, donde hay campamentos temporales para damnificados, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, estuvo a cargo del comienzo de las festividades navideñas.