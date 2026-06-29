Suspendieron acceso de corresponsales internacionales a La Guaira por «razones humanitarias»

Ministerio de Comunicación suspendió este lunes, 29 de junio, el acceso de corresponsales a La Guaira por «razones humanitarias», mientras se intensifican las labores de búsqueda de sobrevivientes bajos los escombros dejados por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles.

La información la difundió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de su cuenta de la red social X.

«El Ministerio de Comunicación suspendió por 48 horas el acceso de corresponsales internacionales a La Guaira. De acuerdo con información del despacho, la medida responde a ‘razones sanitarias y para disminuir los ruidos durante las labores de rescate’», apuntó el SNTP.

«Alentamos el trabajo de los periodistas que han garantizado la cobertura, incluso trasladándose por sus propios medios. Impedir el reporte en terreno no resuelve la emergencia. Con el paso de las horas, la situación sanitaria puede agravarse y el país necesita información verificada y oportuna, especialmente las familias de las víctimas», agregó en el texto.

LABORES EN LA GUAIRA

Tras cuatro días de emergencia por los terremotos ocurridos en Venezuela, en La Guaira, el estado más afectado, los rescatistas de Estados Unidos, Perú, El Salvador, Alemania y Suiza continúan sacando cadáveres, pero también a personas con vida.

En el Caribe, un funcionario policial, quien pidió no mencionar su nombre, dijo a la agencia de noticias EFE que una persona fue rescatada alrededor de las 3:00 de la tarde del domingo y como el suyo otros casos.

De hecho, en la zona, un equipo de rescatistas de Estados Unidos, Suiza y El Salvador, junto a bomberos venezolanos, intentaban rescatar a un niño con vida, según los indicios de gritos que escucharon y el rastreo de los perros entrenados para estas labores.

Sin embargo, el olor a muerte es tan intenso en algunas partes que incluso se percibe con mascarillas, en zonas con gran número de edificios colapsados, quemados, inhabitables y desalojados por la destrucción.

#AlertaSNTP | El Ministerio de Comunicación suspendió por 48 horas el acceso de corresponsales internacionales a La Guaira.

De acuerdo con información del despacho, la medida responde a "razones sanitarias y para disminuir los ruidos durante las labores de rescate".

Alentamos el… — SNTP (@sntpvenezuela) June 29, 2026

Este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que subió a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio.

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.