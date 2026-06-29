Subió a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos en el país: 5.034 heridos y 15.866 damnificados

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que subió a 1.719 la cifra de personas fallecidas por los terremotos del 24 de junio.

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.

«Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población y con una magnitud de 4,2 generó zozobra pero no hubo ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona», comentó.

Asimismo, indicó que van 609 réplicas desde los devastadores terremotos. Al tiempo que resaltó que la línea telefónica 0800ayuda01 sigue funcionando para aquellas personas que necesitan ayuda psicológica.

Por otra parte, señaló que el 90% del servicio eléctrico en La Guaira se ha recuperado.