«Surtieron efecto los llamados de atención»: Jorge Rodríguez dice que comerciantes acordaron «adaptar» los precios de los productos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este jueves que los comerciantes acordaron «adaptar» los precios de los productos tras la bajada del dólar paralelo en el país.

«Es curioso que cuando el dólar sube a la velocidad del rayo cambian las etiquetas, pero cuando empieza a bajar, y ha bajado más de 100%, curiosamente aparece una anquilosis de los huesos de la mano para cambiar las etiquetas y empezar a bajar los precios de los productos», acotó.

Sin embargo, sostuvo que «surtieron efecto los llamados de atención» que realizó el Gobierno hace unos días.

«Lo que nos reportan de casi todos los comercios es que los comerciantes acordaron que había que adaptar los precios a los vaivenes favorables que ha tenido el dólar en los últimos días», expresó.

LO QUE DIJO JORGE RODRÍGUEZ

Por otra parte, Jorge Rodríguez sostuvo que mientras más se logre sustituir las importaciones del país «más fuertes nos haremos y más independientes de cualquier acción agresiva que venga del extranjero. Pero esto pasa porque lleguemos a un acuerdo para que se respeten los precios».

También apuntó que espera por parte de los trabajadores y el Ejecutivo Nacional una propuesta para la creación de una ley en defensa del ingreso de los venezolanos.