Sudeban presenta calendario bancario de 2026, estos serán los días festivos

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) publicó el calendario bancario de 2026 y precisó que la banca tendrá 20 días de asueto en los que la banda no abrirá sus puertas.

Este calendario permitirá a los usuarios identificar los feriados del sistema financiero. Para el 2026, la banca estará 20 días hábiles sin prestar servicios, contando los 10 días de feriados nacionales y otros 10 días de asueto.

DETALLES DEL CALENDARIO

Como en años previos, la banca no estará operativa el jueves, 1 de enero. El 6 se celebra el Día de Reyes, pero el feriado se tomará el lunes, 12 de enero. El Día de la Divina Pastora, por su parte, tendrá un asueto el lunes, 19.

El próximo festivo será el Carnaval (12 y 13 de febrero) y no habrá más días libres hasta el jueves, 19 de marzo, cuando se celebra el Día de San José. Por su parte, la Semana Santa es a principios de abril y la banda no operará el jueves, 2, y viernes, 3.

También habrá dos festivos en mayo, el 1 (Día del Trabajador) y el 18 (Ascensión del Señor). Para el 8 de junio será feriado por el Corpus Christi, al igual que el 24 por la Batalla de Carabobo y el 29 por el Día de San Pedro.

El Día de la Independencia no se ejecutará, puesto que el 5 de julio cae fin de semana. Para el viernes, 24, habrá asueto nacional por el Natalicio del Libertador. El próximo feriado será el 14 de septiembre por el Día de la Virgen de Coromoto.

El 12 de octubre caerá lunes y habrá feriado, al igual que el 26, cuando se celebrará el Día de San José Gregorio Hernández. Para el 23 de noviembre habrá un nuevo asueto bancario por el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Durante diciembre habrá cuatro días festivos: el lunes, 14, por el Día de la Inmaculada Concepción; el jueves, 24, por Noche Buena; el viernes, 25, por Navidad; y el jueves, 31, por el Fin de Año.

USUARIOS TENDRÁN SERVICIOS DE LA BANCA

A pesar de que los bancos no trabajan en los feriados, todavía los usuarios pueden emplear algunos de sus servicios. Principalmente, podrán usar los sistemas mediante vía telefónica o por Internet.

Los usuarios podrán utilizar las consultas, retiros, depósitos y pagos, pero mediante los cajeros automáticos o por sus páginas web. De igual forma, Sudeban recibirá denuncias relacionadas con servicios bancarios.