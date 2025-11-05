Venezuela

¿Cómo puedes aprovechar al máximo el aguinaldo? Esto dice un economista

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El economista Asdrúbal Oliveros, socio-director de Ecoanalítica, explicó este miércoles cuál es la mejor manera de aprovechar el aguinaldo, una de las principales tradiciones de la Navidad venezolana.

Millones de venezolanas se preparan para las compras navideñas de este año. Ante este escenario, Oliveros recordó que la crisis e hiperinflación vivida en la última década afectaron el valor real de esta clase de prestaciones.

«El pago de aguinaldo era una tradición venezolana que permitía hacer compras importantes como vehículos o incluso apartamentos, hoy ya no tienen esa significación», expuso Oliveros en una entrevista con el periodista Román Lozinski.

Oliveros lamentó que, aunque todavía se da este beneficio, no cuenta con un gran valor. «El sector privado intenta dar algunos beneficios a cuadros medios y altos, pero no tienen el peso que tenían en el pasado», añadió.

OLIVEROS: «EL HOY ES MÁS IMPORTANTE»

Una vez explicó el escenario actual, Oliveros aseguró que todavía hay formas de aprovechar el aguinaldo en esta Navidad. «El hoy es más importante que el mañana», aseguró el especialista.

«Si recibiste un dinero, también es buen momento de reducir las deudas de aplicaciones, préstamos privados o tarjetas de crédito. También puedes utilizar aplicativos para comprar criptoactivos autorizados por el Estado», indicó Oliveros.

Para el economista, los ciudadanos pueden adelantar compras tradicionales, como los regalos o ingredientes para las hallacas. En caso de tener bolívares, deberían mantener el valor del aguinaldo al adquirir USDT o «títulos de cobertura indexados al tipo de cambio oficial»

Oliveros concluyó que lo más importante para aprovechar el aguinaldo es, justamente, protegerlo de la devaluación que vive el bolívar y la creciente inflación.

