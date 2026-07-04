Suben a 2.954 el número de fallecidos y a 16.592 los heridos por los terremotos

(EFE).- La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, a través de una publicación en las redes sociales. EFE

Asimismo, el número de damnificados se ubica en 16.309 y en 856 las edificaciones afectadas por el doblete sísmico.

Por su parte, se han rescatado con vida a 6.462 personas, se han atendido a 22.445 pacientes y se han distribuido 9.486 toneladas de alimentos.

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