Venezuela

Starlink anunció internet gratuito hasta el 25Jul tras devastadores terremotos en el país

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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Starlink

El servicio de internet satelital de SpaceX, Starlink, anunció que estará disponible gratuitamente hasta el 25 de julio en las zonas afectadas por los terremotos ocurridos este miércoles en Venezuela.

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«También estamos trabajando para implementar rápidamente terminales de Starlink y restaurar la conectividad en las zonas más afectadas», indicó.

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En el caso de los clientes activos actuales no tendrán que hacer ninguna acción. «Estamos aplicando el crédito a su cuenta de manera proactiva».

Esta medida también beneficiará a aquellos que tienen el servicio cancelado. «También estamos aplicando un crédito a su cuenta, lo que le permite reactivar su servicio y conectarse».

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No obstante, en el caso de los clientes nuevos en las zonas afectadas que compren un Starlink deberán comunicarse con el equipo de asistencia después de la compra para recibir el servicio gratuito hasta el 25 de julio.

«Si su kit Starlink fue afectado, comuníquese con el equipo de asistencia para solicitar un reemplazo gratuito», agregó.

Cabe recordar que recientemente el municipio Chacao habilitó antenas Starlink en la Plaza de Los Palos Grandes como punto de conectividad de emergencia para la población.

LA RESPUESTA DE DELCY RODRÍGUEZ 

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Elon Musk y a la empresa SpaceX por brindar acceso gratuito a internet a los venezolanos a través de su servicio de satélite Starlink.

«Gracias, @elonmusk y al equipo de @Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como estos», publicó la mandataria en su cuenta de X.

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