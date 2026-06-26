Solicitan ayuda en Carabobo: Estos son los puntos de recolección de insumos para afectados por los terremotos

Autoridades municipales y dirigentes políticos de Carabobo activaron una red de centros de acopio en toda la entidad para recibir donaciones de artículos de primera necesidad destinadas a los afectados por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ordenó que las sedes de los cuerpos de bomberos de la entidad funcionaran como puntos de recepción de insumos.

La alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, confirmó que la estación central de los Bomberos, ubicada en la avenida Branger, recibirá donaciones.

Mientras que la alcaldesa de Naguanagua, Elizabeth Niños, informó que los puntos de acopio estarán tanto en El Samán como en el Campo Don Bosco, sede de Imdenagua, y en la sede de Bomberos UC en el sector Bárbula.

Las alcaldías de San Diego, Guacara, San Joaquín, Diego Ibarra, Libertador, Los Guayos, Miranda y Juan José Mora también habilitaron centros en sus respectivas instalaciones bomberiles.

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CENTROS DE ACOPIO

En Valencia, el centro de acopio está en el edificio Talislandia, en la avenida Monseñor Adams de El Viñedo, frente a 100 metros de Farmatodo, detalló el diario El Carabobeño.

En Naguanagua, el punto es en el semáforo de la avenida Universidad, cruce con avenida 190, desde las 3:00 p. m. hasta las 6:30 p. m.

El municipio San Diego cuenta con dos puntos: Los alrededores de la Iglesia La Esmeralda, cerca la cancha múltiple; y la plaza Bolívar del Pueblo de San Diego.

En Los Guayos, los voluntarios se concentrarán en las inmediaciones del elevado de la ciudad.

Construguacara, en la Carretera Nacional, al lado de la Funeraria Laya, es el centro de acopio de Guacara. Mientras que en San Joaquín, la recepción será en la plaza Las Panelas del sector La Indiana.

También en el eje oriental de la entidad, en el municipio Diego Ibarra, el centro será en la antigua casa de partido, en la avenida Carabobo, cerca del liceo Aníbal Paradisi.

Carlos Arvelo tendrá su punto en la casa 11-64 de la calle Ricaurte, entre la Ambrosio Plaza y la Urdaneta.

OTROS CENTROS DE ACOPIOS

Bejuma: Sede Vente en la avenida Los Fundadores, entre calles Miranda y Vargas.

Miranda: Galpón de Los Pinto de la calle Sucre, entre Plaza y Córdoba.

Montalbán: Frente a la Casa de la Cultura de Montalbán, a partir de las 3:00 de la tarde.

En la costa carabobeña, la recepción de insumos de Juan José Mora, es en la antigua panadería Mora Pan de la avenida Falcón, diagonal al Multimax.

Autoridades municipales y dirigentes políticos de Carabobo activaron una red de centros de acopio en toda la entidad para recibir donaciones de artículos de primera necesidad destinadas a los afectados por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

PERIODISTAS EN SOLIDARIDAD

El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Carabobo, también habilitó varios centros de acopio como parte de una iniciativa solidaria en apoyo a los afectados en la entidad.

El primero funciona en el Club Ítalo de Valencia; el segundo está ubicado frente a la sede de Q’Arepas, en la urbanización La Viña, donde además dispondrán de un camión para el traslado de materiales de construcción; y el tercero se encuentra en El Viñedo, frente a la plaza de Las Esculturas.

Además, se dispuso del Rectorado de la UC y el Vicerrectorado Académico como puntos de recolección de insumos como: agua embotellada, medicamentos, leche infantil, suturas, gasas, pilas, pañales, toallitas húmedas, encendedores, mantas, sábanas y alimentos sin gluten.

El colectivo feminista Todxs Podemos Ser activó también un centro de acopio únicamente para gestión menstrual, en el sector Los Andes de San Diego.

SECTOR PRIVADO

Fedecámaras dispuso sus espacios en el Centro Comercial Las Chimeneas, la Cámara de Industriales en su sede ubicada en av. Ernesto Branger final de la calle 84, Zona Industrial de Valencia, y Capemiac en sus instalaciones de la Zona Industrial La Quizanda.