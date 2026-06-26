Falcón en emergencia: Solicitan herramientas y voluntarios para rescatar a personas atrapadas tras terremotos

En Tucacas, estado Falcón, voluntarios señalaron que se necesitan más personas dispuestas a apoyar en la búsqueda de sobrevivientes y levantamiento de escombros, así como herramientas como palas, cascos, linternas y tobos, entre otros insumos.

Por medio de las redes sociales, indicaron que Para Boca de Aroa, la prioridad son colchonetas, almohadas y cobijas, aunque los centros de acopio ya cuentan con abundante comida.

Un ciudadano, identificado como Jesús Vásquez, solicitó con urgencia aproximadamente cinco personas con experiencia en el manejo de excavadora y retroexcavadora para desplazarse de inmediato a Tucacas. Pueden comunicarse con esta persona a través del 0412-4907532.

🚨 Difundan, por favor. Se está solicitando personal médico y voluntarios en Caracas y Tucacas para apoyar en la emergencia. Si pueden colaborar o conocen a alguien que pueda hacerlo, revisen la información y ayuden compartiendo. Cada persona que llegue puede hacer la diferencia pic.twitter.com/XBWslzNTWZ — Yeyi (@yeyipuntocom) June 26, 2026

En tanto, voluntarios y efectivos de Protección Civil, junto a brigadas de la Cruz Roja, trabajan sin descanso entre los escombros de varias edificaciones en Tucacas para localizar y rescatar a las personas atrapadas tras el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el miércoles.

Las zonas declaradas como las más afectadas en el país son La Guaira, Caracas, Aragua, Miranda, Carabobo, Falcón y Yaracuy.