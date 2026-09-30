Sociedad Venezolana de Geólogos se pronunció sobre las extrañas marcas en El Ávila, advirtieron sobre la temporada de lluvias

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano De Santis, descartó que el Parque nacional El Ávila, oficialmente llamado Waraira Repano, presente fracturas severas tras los terremotos del 24 de junio.

Aunque advirtió, a través de su cuenta de la red social X, que las lluvias intensas podrían desencadenar aludes torrenciales similares a los de Vargas en 1999.

Según precisó, la evaluación técnica, realizada junto a una ingeniera mediante imágenes satelitales y un sobrevuelo directo por la zona, confirmó que las marcas corresponden a deslizamientos y movimientos de masa estrictamente superficiales, un comportamiento geológico esperado e inherente a la vibración sísmica registrada a mediados de año.

«Las marcas o golpes de cuchara qué se observan en el Avila a consecuencia de los sismos de junio son procesos normales como consecuencia de la vibración sísmica. Con la ayuda de la ingeniera Patricia Varela usando imágenes de satélite y mediante un vuelo pude verificar que son procesos superficiales», señaló el especialista.

Procesos superficiales . Sin embargo, lluvias acumuladas con eventos de alta intensidad podrían causar aludes torrenciales tales como los de Vargas 99. La Ing. Patricia Varela me envió un análisis con imágenes de satélite y yo pude volar las zonas afectadas. Estoy haciendo — Feliciano De Santis (@fdesantiss) September 30, 2026

ALERTA POR LLUVIAS

A pesar de descartar un resquebrajamiento del macizo montañoso, el geólogo advirtió sobre la vulnerabilidad del terreno de cara a la temporada de precipitaciones.

Explicó que la acumulación de aguas pluviales, junto con eventos de alta intensidad sobre los suelos desestabilizados, podría detonar aludes torrenciales de características similares a la tragedia de Vargas en 1999.

«Lluvias acumuladas con eventos de alta intensidad podrían causar aludes torrenciales tales como los de Vargas 99. La Ing. Patricia Varela me envió un análisis con imágenes de satélite y yo pude volar las zonas afectadas», indicó.

Informó, que el equipo de expertos, coordina gestiones para efectuar nuevos sobrevuelos de monitoreo preventivo.

«Estoy haciendo seguimiento y solicitando ayuda para otro vuelo. Lo que sí ratifico que el Ávila no se está partiendo en dos ni se está requebrajando. Estos procesos son normales aunque de cuidado que deben ser observados por la posibilidad de aludes torrenciales. Seguiré observando», sostuvo.

Además, De Santis instó a los organismos del Estado a mantener una vigilancia técnica constante sobre las vertientes norte y sur del parque nacional, a fin de mitigar los riesgos para las poblaciones asentadas en los pies de monte de Caracas y La Guaira.