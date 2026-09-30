VIDEO | María Corina Machado participó en el Foro América Libre: Esto dijo sobre la transición en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este miércoles, 30 de septiembre, durante su intervención en el Foro América Libre, realizado en Ciudad de México, que la garantía de una transición ordenada e irreversible en Venezuela es la participación del propio pueblo.

Machado planteó que el camino pasa por construir consensos desde las bases. Así lo puntualizó durante su exposición vía remota o por videollamada en dicho evento.

«Estableciendo desde las bases los grandes consensos para conformar un gran acuerdo nacional y llegar a la institucionalidad. La garantía de que nuestra transición será ordenada e irreversible es la participación de nuestra propia gente», sostuvo.

Al referirse a la situación del país, recalcó que existe evidencia de los efectos del modelo vigente.

«Y por supuesto que hay evidencia en este sentido, porque Venezuela vive una pobreza feroz después de 27 años de desgaste chavista», subrayó.

Acotó, que el venezolano sabe muy bien, cómo opera el gobierno: «No tiene escrúpulos ni reparo alguno para despilfarrar lo que le queda a nuestro país, para enriquecerse descaradamente y ganar tiempo, comprando la sumisión y la complicidad de algunos».

Machado destacó además el nivel de cohesión entre los venezolanos y afirmó que hay unión hacia el modelo de país que desean de cara al futuro.

«Hoy los venezolanos estamos más unidos que nunca en torno al objetivo común de la libertad. Y hemos aprendido que esa libertad hay que ganársela, conquistarla cada día», enfatizó.

Asimismo, la dirigente retomó el mensaje que expuso en una edición anterior del foro, celebrada en agosto, y lo reafirmó.

«Por eso tengo muy claro lo que les comenté antes en este foro de agosto: nuestra transición en libertad será con la gente o no será, y será en todo el continente o no será. No puede haber gobierno del pueblo sin el pueblo. Y no habrá una América libre mientras todos los países de nuestro hemisferio no hayan recuperado por completo su democracia y su libertad», destacó la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Machado cerró su participación con un mensaje de esperanza dirigido a los venezolanos: «Les digo de corazón y con convicción: Venezuela será libre. Y nos veremos muy pronto».