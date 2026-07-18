¿Sobrevivieron al desastre? La conmovedora historia detrás de la propuesta de matrimonio viral en La Guaira

La foto de una pancarta con una petición de matrimonio que rezaba «¿Quieres casarte conmigo?», tomada dentro de una habitación de un edificio de La Guaira, destruido por los terremotos, comenzó a hacerse viral en los últimos días ante la incógnita de si la pareja sobrevivió o falleció en el demoledor incidente.

Ahora, se conoció la buena noticia de que, afortunadamente, lograron salir con vida de esta tragedia. Los protagonistas de esta historia responden a los nombres de Ricardo Pérez y Roxana Carmona.

La información se dio a conocer en una publicación compartida en forma de colaboración con Óscar Peña. Esta persona, que ha estado ayudando a los más necesitados en La Guaira, fue quien tomó la foto viral.

«Hace unos días compartí una foto que me dio una gran lección. Un cartel que decía ‘¿Quieres casarte conmigo?’ en medio de una habitación destruida en Tanaguarena, La Guaira. No sabía si esa historia de amor había terminado en tragedia. Muchos de ustedes oraron y compartieron», indicó Peña en el escrito.

Posteriormente, reveló que la hermana de dicha pareja comentó que estaban vivos. Asimismo, le envió una foto actual, en la que aparecen con el cartel de petición de matrimonio.

«Están bien. Perdieron su casa, pero ellos y sus dos hijos están vivos. Sostienen el mismo cartel que quedó entre los escombros, ahora con una sonrisa», dijo.

«Para los que oraron: gracias. Dios escuchó. Perdieron su casa, pero tienen vida, fe y esperanza. Y eso es la gloria de Dios», agregó.

La noticia generó entusiasmo entre los usuarios que se mostraban expectantes ante el paradero de los prometidos, pues al mismo tiempo se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza en medio del desastre.