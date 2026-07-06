Venezuela

SNTP reportó 46 periodistas afectados por los terremotos: Nueve murieron

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
terremotos
EFE/ Miguel Gutiérrez

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que 46 periodistas y trabajadores de la prensa han resultado afectados por los terremotos.

«A todos ellos les tendemos nuestra mano y reiteramos que el SNTP sigue acompañándolos», acotó el organismo en sus redes.

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Asimismo, señaló que hasta ahora son nueve los periodistas que perdieron la vida. Entre ellos: Adriany Matute; Emilys Sarache; José Ángel Rivero; Javier José Rodríguez; Lissi Contreras; Mauren Morillo; Melissa Sosa Visconti; Oriana Guedez; Sinai Rivas.

«Sus muertes, ocurridas como consecuencia de los terremotos que afectaron Venezuela el pasado 24 de junio, enlutan a sus familias, compañeros de trabajo y a todo el gremio periodístico. Honramos sus vidas, su trabajo y el compromiso que sostuvieron desde distintos espacios de los medios y la comunicación. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor», indicó.

Además, destacó que continúan las labores de búsqueda de Ernesto García y Carmen Elena Valdivieso.

De igual forma, el SNTP expresó que de los afectados en La Guaira, Caracas y Aragua, muchos perdieron sus viviendas.

«Otros han sido desalojados de manera preventiva y otros sufrieron heridas entre moderadas y graves», apuntó.

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