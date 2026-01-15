Sistema Patria comenzó a pagar un bono este 15Ene de $120, estos serán los beneficiados

Este jueves, 15 de enero, inició el pago del Ingreso por Guerra Económica a través de la Plataforma Patria que beneficiará a todos los trabajadores públicos activos y jubilados que cobran cestatickets.

En esta ocasión el monto que recibirán los trabajadores y jubilados será 40.680 bolívares, lo que equivale a 120 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El Sistema Patria aclaró que el pago de esta bonificación se realiza de manera gradual, por lo que va llegando a los beneficiados paulatinamente en el transcurso de las próximas horas.

De igual forma, advirtieron que no es necesario realizar ninguna acción para recibir el bono. «Este pago: «NO» se escanea, «NO» se activa, «NO» hay que enviar mensajes al 3532″.

Por otra parte, se espera que en los próximos días se sigan realizando otros pagos correspondientes al Ingreso por Guerra Económica.

Mientras, los jubilados de la administración pública que no reciben el cestaticket podrían recibir la bonificación entre el 16 y 17 de enero. En este caso sería de 112 dólares indexados, aproximadamente 37.000 bolívares, según la tasa del Banco Central de Venezuela.

Posteriormente, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor recibirían el beneficio para el 21 de enero. En este caso cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 16.500,00 bolívares a tasa BCV).