Maestros exigen mejores salarios en su día, este fue el mensaje de Delcy Rodríguez

Por Angel David Quintero
Este jueves, 15 de enero, se conmemora en Venezuela el Día del Maestro, una fecha destinada a honrar a los educadores que desde hace años se ha vuelto uno de los gremios más afectados por la crisis en el país.

La maestra Patricia Revolon urgió que los educadores empiecen a ganar salarios que vayan acordes a la vocación que practican. «Es fundamental el incentivo económico: un mejor sueldo y bonificaciones. Necesitamos, por sobre todo, un salario», declaró a Unión Radio.

Mientras tanto, los maestros de diversos colegios públicos agradecen el apoyo de los padres y representantes, quienes en la medida de lo posible colaboran para mantener operativos los espacios de enseñanza.

Por su parte, la educadora Yamileth Peceiro, destacó el compromiso social necesario para formar a las nuevas generaciones: «Tienes un compromiso civil y la esperanza de que siempre se puede creer en un futuro, de que la sociedad puede cambiar. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo», manifestó.

Además, la docente Andreína Franco indicó : «Es una labor importante; no todos están preparados para cuando los niños lloran al mismo tiempo, cuando todos necesitan ir al baño, cambiar pañales o pedir agua a la vez».

EL MENSAJE DE DELCY RODRÍGUEZ

La presidenta encargada Delcy Rodríguez le deseó un feliz día a todos los maestros, sin dar ningún anuncio al respecto.

«Feliz día a las maestras y maestros de Venezuela. Como hija de dos educadores, conozco la convicción y entrega con la que forman futuro y ciudadanía. El desarrollo del país pasa por una educación transformadora y por el reconocimiento justo de la labor docente», expresó en sus redes.

