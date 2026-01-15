Maestros exigen mejores salarios en su día, este fue el mensaje de Delcy Rodríguez

Este jueves, 15 de enero, se conmemora en Venezuela el Día del Maestro, una fecha destinada a honrar a los educadores que desde hace años se ha vuelto uno de los gremios más afectados por la crisis en el país.
La maestra Patricia Revolon urgió que los educadores empiecen a ganar salarios que vayan acordes a la vocación que practican. «Es fundamental el incentivo económico: un mejor sueldo y bonificaciones. Necesitamos, por sobre todo, un salario», declaró a Unión Radio.
Mientras tanto, los maestros de diversos colegios públicos agradecen el apoyo de los padres y representantes, quienes en la medida de lo posible colaboran para mantener operativos los espacios de enseñanza.
Por su parte, la educadora Yamileth Peceiro, destacó el compromiso social necesario para formar a las nuevas generaciones: «Tienes un compromiso civil y la esperanza de que siempre se puede creer en un futuro, de que la sociedad puede cambiar. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo», manifestó.
Además, la docente Andreína Franco indicó : «Es una labor importante; no todos están preparados para cuando los niños lloran al mismo tiempo, cuando todos necesitan ir al baño, cambiar pañales o pedir agua a la vez».
EL MENSAJE DE DELCY RODRÍGUEZ
La presidenta encargada Delcy Rodríguez le deseó un feliz día a todos los maestros, sin dar ningún anuncio al respecto.
«Feliz día a las maestras y maestros de Venezuela. Como hija de dos educadores, conozco la convicción y entrega con la que forman futuro y ciudadanía. El desarrollo del país pasa por una educación transformadora y por el reconocimiento justo de la labor docente», expresó en sus redes.
