Sindicatos y familiares de presos políticos marcharon este lunes en Caracas

Grupos sindicales y familiares de presos políticos hicieron este lunes una marcha en Caracas. Los reclamos se enfocaron en los ingresos del personal activo y jubilado, aunque también se abordaron temas como las elecciones o los derechos humanos.

Los manifestantes se concentraron durante la mañana en las inmediaciones de Plaza Venezuela, en el municipio Libertador. Luego la marcha se desplazó por la avenida Libertador, en sentido este.



La protesta fue protagonizada por miembros de los sectores salud y educación, además de pensionados y otros sindicatos. También se sumaron familiares de presos políticos, quienes exigieron la libertad de sus seres queridos.

Voceros explicaron que la marcha manifestó el deterioro de los ingresos y los beneficios laborales. En tal sentido, exigieron en repetidas ocasiones una «pensión digna» y salarios ajustados a la canasta básica.



MARCHA FUE INTERCEPTADA

El objetivo de los manifestantes era movilizarse hasta el municipio Chacao, en el este de la ciudad capital. Sin embargo, no cumplieron su cometido, puesto que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desplegó un operativo en la avenida Libertador.

Internautas alertaron de gran presencia policial en la avenida, especialmente a la altura de la sede de Pdvsa, La Campiña. En las imágenes se puede ver un camión murciélago y equipos antidisturbios.

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En el marco de la marcha, defensores de derechos humanos denunciaron la situación de los centros de reclusión. Asimismo, los manifestantes pidieron un cronograma electoral y la liberación de los presos políticos.

Esta marcha no fue un caso aislado, dado que este mismo lunes hubo protestas en otras partes del país. Trabajadores y estudiantes de la Universidad de Zulia protestaron por mejoras salariales, pero el recorrido fue bloqueado por organismos de seguridad.