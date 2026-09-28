EN VIDEO: Trabajadores y estudiantes de Universidad del Zulia protestaron por mejores salarios, GNB bloqueó la marcha

Este lunes se registró un hecho irregular en los alrededores de la Universidad del Zulia (LUZ) luego de que un contingente de la Guardia Nacional impidiera a un grupo de estudiantes y trabajadores marcharan hasta el recinto educativo.

Profesores, personal administrativo y obrero de LUZ se movilizaron desde la sede del Rectorado Nuevo para exigir mejores salarios junto a estudiantes, trabajadores activos, jubilados de distintos sectores y sociedad civil.

No obstante, la situación se tornó irregular cuando el piquete de la Guardia Nacional cerró el paso en la Circunvalación 1, a la altura del municipio San Francisco.

Efectivos de la GNB y PNB desplegaron escuderos para bloquear la marcha de los trabajadores zulianos en pleno Puente sobre el Lago de Maracaibo. ¿Su «delito»? Exigir salarios dignos para comer. ¡Represión contra el hambre del pueblo! pic.twitter.com/BuugIAw4Zr — Desgobierno🚨🎙️ (@DesgobiernoVe) September 28, 2026

«Las fuerzas que hacemos vida en esta región, hemos tomado una decisión, escuche señora Delcy Rodríguez, los trabajadores decidimos radicalizar las protestas en función de nuestros derechos laborales», declaró uno de los trabajadores en el marco de la protesta.

Trabajadores públicos, encabezados por sindicatos de La Universidad del Zulia (LUZ), la mañana de este lunes advirtieron que radicalizarán las protestas en función de sus derechos laborales. pic.twitter.com/rclKWESvzv — Jonathan (@JonathanNunez19) September 28, 2026

En otros videos se puede ver el momento en el que algunos de los protestantes empujan a los antimotines para intentar superar el cerco.

Los trabajadores públicos sostuvieron que «el bono no es salario» y exigieron respeto a las contrataciones.