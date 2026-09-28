Venezuela

EN VIDEO: Trabajadores y estudiantes de Universidad del Zulia protestaron por mejores salarios, GNB bloqueó la marcha

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Trabajadores

Este lunes se registró un hecho irregular en los alrededores de la Universidad del Zulia (LUZ) luego de que un contingente de la Guardia Nacional impidiera a un grupo de estudiantes y trabajadores marcharan hasta el recinto educativo.

Profesores, personal administrativo y obrero de LUZ se movilizaron desde la sede del Rectorado Nuevo para exigir mejores salarios junto a  estudiantes, trabajadores activos, jubilados de distintos sectores y sociedad civil.

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No obstante, la situación se tornó irregular cuando el piquete de la Guardia Nacional cerró el paso en la Circunvalación 1, a la altura del municipio San Francisco.

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«Las fuerzas que hacemos vida en esta región, hemos tomado una decisión, escuche señora Delcy Rodríguez, los trabajadores decidimos radicalizar las protestas en función de nuestros derechos laborales», declaró uno de los trabajadores en el marco de la protesta.

En otros videos se puede ver el momento en el que algunos de los protestantes empujan a los antimotines para intentar superar el cerco.

Los trabajadores públicos sostuvieron que «el bono no es salario» y exigieron respeto a las contrataciones.

 

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