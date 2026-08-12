Decenas de sindicalistas protestaron este miércoles frente al hotel Gran Meliá Caracas donde dialogan el gobierno y la oposición.

En ese sentido, exigieron que se les permitiera entregar un documento a la delegación opositora y que se garanticen elecciones presidenciales este año.

Los manifestantes gritaban «la mesa de diálogo no ha dado solución» y «vamos Dinorah, aquí están las personas que piden libertad». Sin embargo, un contingente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bloqueaba el paso hacia el hotel.

🧵 «¡Dinora, tienes que salir de tu zona de confort!»: El contundente mensaje de los trabajadores a la clase política 👇🧵 (1/5)

​1/5 🧵

Hoy la fuerza laboral, jubilados y pensionados volvimos a la calle en Caracas. La dirigencia sindical, con la voz del dirigente «Patines», fijó… pic.twitter.com/LONql1k19W — coalicionsindicatos (@coalicionsind) August 12, 2026

«Nosotros estamos pidiendo elecciones presidenciales para este mismo año, necesitamos elecciones presidenciales ¿por qué? porque no hay salarios en este país, porque también hay otras prioridades, la primerita era que no teníamos que tener secuestrados políticos y ustedes se sentaron en esa mesa a negociar a unos 300, 380 presos políticos», aseguró el líder sindical José Patines.

«Te venimos a decir Dinorah Figuera: si quieres confianza, si quieres que el pueblo venezolano tenga confianza en lo que se está haciendo, manda a sacar a todos estos policías que también están mal pagados», continuó Patines en referencia al contingente que impedía el avance de la protesta.

Waiting to find out what happened with first round of negotiations in Venezuela. People outside there isn’t enough transparency so far. They also want elections pic.twitter.com/FvtK1V0ega — Catherine Ellis (@Cat_lucy1) August 12, 2026

Por su parte, el coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar, denunció el bloqueo policial como una forma de represión.

Protesta fuera del hotel gran Meliá pic.twitter.com/yWUdTVm6d8 — Catherine Ellis (@Cat_lucy1) August 12, 2026

Destacó que lo único que buscan es que Figuera los reciba para entregarle un documento con, lo que a su juicio, serían las prioridades para el país.

«Le agradecemos a los americanos el 3 de enero, gracias a eso estamos nosotros en la calle, pero vemos con mucha preocupación de que la agenda se está dilatando mucho», dijo Salazar.