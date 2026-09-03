Sindicalistas denunciaron represión por parte de PoliChacao, querían llevar escrito a misión diplomática de EEUU

Funcionarios de la Policía de Chacao impidieron que miembros de la Coalición Sindical llegaran hasta el Hotel Marriott en Caracas, donde se hospeda la misión diplomática de Estados Unidos.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver que los uniformados formaron una barrera para contener a los manifestantes. Ante esta situación, muchos de los sindicalistas intentaron pasar a la fuerza, empujando a los uniformados, por lo que se desató una situación irregular en la zona.

El sindicalista José Patines denunció que los funcionarios tenían órdenes de reprimirlos. «El alcalde Gustavo Duque mandó a los policías de PoliChacao a agredir a la ciudadanía que está pidiendo por salarios con poder adquisitivo. Gustavo Duque y la directiva del Hotel Marriott mandaron a reprimir a un pueblo en la calle, porque están a favor de un contrato petrolero ilegal. Delcy Rodríguez no es presidente, ella acabó el interinato el 3 de julio. La mesa de negociación es una mentira y hoy Gustavo Duque, el alcalde alacrán de Chacao nos mandó a reprimir con su policía».

#3sep | Funcionarios policiales impidieron que miembros de la Coalición Sindical llegaran hasta reconocido hotel en Caracas, donde se hospeda la misión diplomática de Estados Unidos Video: @coalicionsind pic.twitter.com/fjrTkRHlWi — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 3, 2026

Mientras tanto, Carlos Salazar mostró las heridas en su cuerpo durante los forcejeos con la policía.

«Policías con armas y navajas. ¿Cómo se explica esto que veníamos de manera pacífica? Observen cómo están con la represión ahora. ¿Saben a quién están defendiendo ellos? Al ladrón de Alejandro Betancourt, el que tiene apagada a Venezuela».

«Ellos están defendiendo a la represión, están defendiendo a que no tengamos un aguinaldo como tiene que ser», concluyó.