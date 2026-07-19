«Sin ropa salí corriendo»: Gobernador de La Guaira contó cómo vivió los terremotos del 24Jun

Cuando casi se cumple un mes desde los sismos del 24 de junio, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán relató los momentos que vivió esta tarde. Aseguró que a entidad se va a recuperar, al punto de que los negocios y empresas en las zonas no afectadas del estado ya operan con normalidad. Mientras que los trabajos en el resto del territorio avanzan a paso acelerado.

Informó que de los 7.000 comercios que tenía La Guaira antes del terremoto, 1.752 permanecen en pie. “Ya fueron identificados en una primera avanzada del censo comercial”.

«En las zonas que no fueron afectadas en la parte central del estado, el 90% del comercio abrió su Santamaría. Y cuando sumamos el total, es el 56% del comercio que ya abrió en el estado», precisó Terán, en entrevista con Análisis Situacional que transmite Globovisión.

Pero, antes de todo, reveló que los sismos afectaron a todos por igual en el estado, incluso dijo que a él le tocó salir “corriendo, sin ropa”.

Relató que cuando intentaba proteger a sus hijas y a su esposa, vio cómo “los vidrios estallaban. El techo y las paredes se desplomaban, y la columna donde se resguardaba se partía” frente a sus ojos.

Dijo que solo pudo abrazar a su hija de 15 años, pedirle que lo mirara y encomendarse a Dios.

EL SECTOR COMERCIAL

También indicó que para los comercios que resultaron afectados, pero que pueden recuperarse, el gobierno regional activó un plan de financiamiento. Todo en coordinación con el sistema bancario.

«Estamos trabajando a través de la banca pública y privada líneas de crédito para recuperación de inventarios, reparación de maquinarias y poder apoyar a los comercios», explicó el gobernador.

Enfatizó que esta medida quiere evitar que negocios que sobrevivieron estructuralmente queden fuera del mercado. Teme que la falta de liquidez para reponer mercancía o reparar equipos dañados los afecte.

Por otro lado, resaltó la culminación de un censo de los emprendedores en los campamentos transitorios. “El objetivo es inyectarles financiamiento”, dijo. Además, reconoció una parte importante de la actividad económica informal también resultó afectada y requiere atención específica.

EL TURISMO

El mandatario local se refirió al turismo en La Guaira, como pilar fundamental de la economía del estado.

En este sentido, dijo que sostuvo reuniones con más de 4.000 prestadores de servicios turísticos y playeros, organizados en tres federaciones.

La idea es levantar el diagnóstico de sus afectaciones y diseñar un plan de empleo temporal orientado a la recuperación de los balnearios. Esto incluye la reactivación de la actividad turística en el mediano plazo, con adecuación a las normativas antisísmicas internacionales.