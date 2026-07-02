Siguen buscando a la actriz Yorgelis Delgado tras ocho días de los terremotos, no han podido llegar a su apartamento en La Guaira

Organismos de rescate y voluntarios siguen en la búsqueda de la actriz Yorgelis Delgado y su mamá en los restos de las residencias Coral Park en La Guaira, que se desplomaron luego de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

«Se desconoce aun si se mantienen con vida o si han fallecido. Diferentes equipos de rescate han llegado al sitio y han realizado varios protocolos de búsqueda y salvamento. Hasta el momento, todos han dado negativo», informó el reportero Román Camacho en un video divulgado en sus redes sociales.

Sin embargo, los familiares de Delgado no pierden la esperanza y los equipos continúan arduamente tratando de dar con la ubicación de ellas.

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Asimismo, precisó que no han podido llegar al área donde esperan encontrarlas. «Hasta el momento no hay información sobre su ubicación exacta. Los rescatistas han intentado llegar al apartamento», dijo Camacho.

En este sentido, destacó la falta de maquinarias que se necesitan para remover los escombros. «Las labores se han complicado debido a la falta de maquinaria, por lo que todas las personas involucradas en el caso están haciendo las labores de búsqueda de manera manual», concluyó.