Venezuela

Organización Samaritan’s Purse instaló hospital de campaña de última generación en La Guaira, hacen 40 cirugías al día

Angel David Quintero
Angel David Quintero
4 Min de Lectura
La Guaira

La organización humanitaria global Samaritan’s Purse instaló un hospital móvil de emergencias de última generación en el estado La Guaira, con el objetivo de brindar atención médica inmediata y especializada a las miles de familias damnificadas por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Thomas Ovington, líder de respuesta de Samaritan’s Purse, destacó que están operando con todas sus capacidades.

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«Tenemos sala de emergencia, quirófanos. Ya estamos abiertos completamente, desde ayer hemos visto a más de 100 pacientes. También estamos articulando con hospitales locales. Cualquier persona puede llegar y recibir atención las 24 horas del día», dijo.

«Tenemos capacidad para atender 200 personas diarias en la sala de emergencia, 40 cirugías diarias. Estamos aquí para servir», acotó en declaraciones a Venevisión.

Hasta el momento la organización ha trasladado por vía aérea más de 98 toneladas de suministros esenciales y el despliegue no se detiene. Se espera que su avión de carga siga realizando más viajes para abastecer las zonas afectadas.

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«Si usted o un ser querido necesita asistencia médica en Venezuela, lo invitamos a visitar nuestra instalación ubicada cerca del centro comercial Paseo La Guaira», acotó.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, destacó el trabajo que se está haciendo en el lugar. «Hoy vi de primera mano cómo se están salvando vidas en La Guaira. Recorrí junto a la líder del equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres (DART), Erin Magee, el hospital móvil de emergencia de Samaritan’s Purse. Este centro puede atender a más de 100 pacientes diarios y cuenta con quirófanos, UCI y laboratorios».

«Bajo el liderazgo del Departamento de Estado y trabajando junto a ONG de confianza que están en Venezuela, estamos coordinando una respuesta rápida a gran escala y sin precedentes. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos está respondiendo con ayuda masiva e inmediata. Un objetivo clave es llevar atención médica y alivio urgente a quienes más lo necesitan en este momento crítico», asentó.

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