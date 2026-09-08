«Sigue temblando la inseguridad»: El mensaje del obispo de la Diócesis de Margarita en celebración por la Virgen del Valle

Fernando José Castro Aguayo, obispo de la Diócesis de Margarita, envió un mensaje de reflexión a todos los venezolanos durante la homilía por la celebración de la Virgen del Valle.

«Sigue temblando la inseguridad que nos acompaña, la escasez, la falta de servicios básicos, la incertidumbre del futuro. Todo eso configura un caminar sin seguridad, resbaladizo, con poca firmeza. Las preocupaciones de los jóvenes sobre su futuro, las consecuencias de la calidad de educación. Esto nos debe llevar, no a lamentarnos, sino a implorar a Dios sabiduría, constancia y amor. Confiemos que siempre tendremos las fuerzas para ir adelante. Cruzados de brazos, flojeando, criticando o lamentándonos no llegaremos a ningún lado», comentó.

“Sigue temblando la inseguridad que nos acompaña, la escasez, la falta de servicios básicos, la incertidumbre del futuro”, expresó Fernando José Castro Aguayo, obispo de la Diócesis de Margarita, durante la homilía por la celebración de la Virgen del Valle. Castro Aguayo llamó a… pic.twitter.com/u8UMHBNmLD — VPItv (@VPITV) September 8, 2026

En este sentido, destacó que hace falta el esfuerzo de todos cada día. «El desarrollo humano, la reconstrucción, el desarrollo cristiano no se decreta, se gana paso a paso, palmo a palmo».

«Recordemos que de la tragedia del crucificado nació la vida, ese camino lo recorremos todos muchas veces», aseveró.

El Monseñor José Castro Aguayo también envió un mensaje especial a los familiares de las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio, situación que causó luto en el país.

«Ahora es que hace falta más apoyo. Pasado el primer impacto dolorosísimo estamos en la hora del día a día, del paso a paso, de la realidad dura que hay que conquistar. Ahora hay que recomponer todo un tejido familiar, laboral, social. Muchos padecen lesiones importantes en su cuerpo, en su actuar y tienen el dolor de la partida de sus seres queridos y se ha desarticulado toda la vida familiar y social», dijo.

🟡#EnVideo | El Monseñor José Castro Aguayo, obispo de la diócesis de Margarita, envió un mensaje especial a los familiares de las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio, situación que causó luto en el país. Castro hizo un llamado a la calma y a la esperanza.… pic.twitter.com/Lnh6n7zYVN — Globovisión (@globovision) September 8, 2026

«Queremos manifestarles a todos que los apoyamos, rezamos por ustedes, queremos acompañarlos, y como gesto hemos pedido a los pelegrinos que puedan que traigan algo de alimentos no perecederos, medicinas o insumos médicos, para que a través de Caritas podamos reconducirlos a buen destino», concluyó.