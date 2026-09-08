JURAMENTADOS: Comité Técnico Asesor fijará normas de reconstrucción tras el terremoto

El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, juramentó este lunes, 7 de septiembre, al Comité Técnico Asesor del Terremoto.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la instancia tendrá a su cargo diseñar los criterios técnicos para evaluar y levantar las nuevas estructuras tras los terremotos.

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El Comité está integrado por profesionales de la Ingeniería Civil y de la Sismología, y entre sus funciones estará fijar la norma de emergencia que regirá el proceso de reconstrucción.

Garcés precisó que el Reglamento Sismorresistente 1756-2019 continúa vigente, pero que los nuevos hallazgos científicos permitirán complementarlo.

Al respecto, aseguró que «en función de los datos científicos recabados se va a establecer un código complementario que permitirá que las nuevas edificaciones tengan valores de diseño y de evaluación con base en lo que establezca esta Comisión».

RECONSTRUCCIÓN

En cuanto al proceso de reconstrucción, el ingeniero recordó que existe una ruta obligatoria contemplada en las leyes y recomendaciones de la Comisión Presidencial para la rehabilitación de edificaciones.

Explicó que «todo proyecto de reparación y reconstrucción debe ser canalizado a través de la autoridad municipal, quienes a su vez darán parte a la Comisión». En esa misma línea, subrayó que «toda estructura que se vio afectada tiene que seguir los lineamientos de la Comisión Presidencial», proceso que incluye la carga de documentación a través de la plataforma Habitable.

El profesor universitario también se refirió al acompañamiento que ofrecerá la Comisión de Habitabilidad a quienes soliciten apoyo para elaborar sus proyectos de reparación, dado el volumen de edificaciones pendientes por evaluar.

En ese sentido, añadió que «estamos hablando de un número importante de edificaciones que deben ser evaluadas en detalle para establecer los proyectos de reparación ya sea particular o con intervención de la Comisión Presidencial».

Garcés aprovechó además para hacer un llamado a especialistas y estudiantes de Ingeniería y Arquitectura que cursen el último año de carrera, a sumarse a las fases 2 y 3 del proceso, dedicadas al diseño y ejecución de los proyectos de reparación, para lo cual recibirán capacitación previa a su acreditación y posterior asignación de proyectos.

La fase 1 de Habitabilidad cerró con un balance de 63.179 inspecciones rápidas, de las cuales 36.698 arrojaron etiquetado verde, 14.900 amarillo y 11.561 rojo.