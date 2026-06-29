«Si él estaba vivo, yo iba a estar viva»: La historia de la madre que pasó 32 horas entre los escombros en La Guaira

La joven Dayana Patiño y su bebé sobrevivieron entre los escombros tras el doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio. En medio de su recuperación, relató cómo lograron sobrevivir.

Patiño y su bebé, llamado Juan David, pasaron 32 horas entre los escombros de una edificación que colapsó. «Cada cierto tiempo le tocaba la naricita y ese era la fe de vida de él, cuando lloraba», expuso la joven al medio británico BBC.

Durante los terremotos, Patiño afirmó que «voló por los aires» y terminó sumergida «en un agua con tierra». Luego, cayó en una fosa con su bebé, con quien permaneció por más de un día entre los escombros.

«Nunca solté a mi bebé. No sé cómo. Yo todo era por bebé. Mientras él estuviera vivo, fue mi motor para estar alerta a todo. Mientras él estuviera vivo, yo iba a estar viva», afirmó la joven.

A EMPEZAR DE CERO

Gerson Trujillo, pareja de Patiño y padre del bebé de 18 días de nacido, reconoció que «los daba por muertos». Tras el rescate de su hijo, el joven no logró contener emoción y abrazó al pequeño sobre los escombros. Las imágenes se viralizaron en redes socciales.

«Lo perdimos prácticamente todo. Aunque estamos nosotros, pero no tenemos hogar. Empezaremos nuestra vida desde cero, pero con mi familia esa es mi motivación a seguir adelante y crecer», dijo Trujillo.

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Organismos de emergencias, voluntarios y equipos extranjeros han rescatado a sobrevivientes entre los escombros. Para este lunes, a cinco días de los terremotos, todavía han localizado a personas con vida.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este lunes, se han contabilizado 1.719 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó cifra de desaparecidos.