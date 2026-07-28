Servicio Geológico de EEUU corrigió epicentro del segundo terremoto: Fue en Catia La Mar, no en Yaracuy

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) actualizó la ubicación del epicentro del segundo terremoto de magnitud 7,5 registrado el pasado 24 de junio en Venezuela, según informó este martes, 28 de julio, el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés.

El funcionario, citando el USGS, señaló que el terremoto principal ocurrió a unos 17 kilómetros de Catia La Mar, estado La Guaira, y no en Yaracuy como se había reportado inicialmente. Además, se confirmó que tuvo una profundidad de 10 km.

«La ubicación del sismo principal se actualizó para incluir más datos y análisis refinados el 28/7/2026 UTC. La verdadera incertidumbre de la ubicación probablemente sea mayor que los 6 km calculados, porque las llegadas iniciales están ocultas por una réplica previa. Este terremoto fue el segundo evento consecutivo de un doblete. Una réplica previa de magnitud 7,2 ocurrió 30 segundos antes de esta sacusión principal de magnitud 7,5», reseñó la institución en el informe.

Ambos sacudones golpearon con fuerza a Catia La Mar y otras localidades del estado La Guaira, dejando miles de víctimas, edificios colapsados, calles cubiertas de escombros y familias buscando a sus seres queridos entre las ruinas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró entonces a la entidad como «zona de desastre natural» por la magnitud de los daños.

La actualización del USGS ajusta así el mapa oficial del desastre y refuerza a La Guaira como el epicentro geográfico de la catástrofe que enlutó a Venezuela, mientras continúan las labores de reconstrucción y el monitoreo de posibles réplicas en la región.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace un mes en la zona norte de Venezuela ascendió el pasado viernes a 5.546, después de que las autoridades sumaran 148 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

El número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.

El también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas.

De momento, hay al menos 23.811 personas en 107 campamentos transitorios, 476 más que el balance previo, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.500 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Hace más de una semana, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.