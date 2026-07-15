Servicio del MetroCable en Caracas fue reanudado: autoridades verificaron que no existe riesgo

El MetroCable de Caracas, el sistema de teleférico presente en dos zonas populares de la ciudad capital, reanudó este miércoles el servicio comercial, luego de permanecer varias semanas paralizado por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

La Compañía Anónima del Metro de Caracas, del que forma parte el MetroCable, informó en sus redes sociales sobre la medida. «A partir de hoy, miércoles, se reanuda el sistema comercial con total normalidad», indicó el organismo.

El devastador doble terremoto causó estragos en la ciudad capital, provocando también daños en el sistema del Metro de Caracas. Ante las preocupaciones por el estado del MetroCable, se hicieron pruebas para verificar su funcionamiento.

«La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito las pruebas dinámicas del movimiento con cabinas y trenes vacíos para certificar el correcto funcionamiento de los sistemas de tracción y control», señaló el Metro.

«SEGURIDAD» DEL METROCABLE

El organismo aseguró que el MetroCable volvió a funcionar luego de que se confirmara que no es un riesgo para los usuarios. «Agradecemos su paciencia y colaboración», señaló.

«Una vez corroborada la seguridad estructural y operativa por parte de nuestros especialistas, los sistemas abren sus puertas cumpliendo más estrictos estándares de seguridad», concluyó el Metro.

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El MetroCable cuenta con dos líneas operativas, la de San Agustín (municipio Libertador) y Mariche (Sucre). Aunque había otras tres líneas planificadas (Petare Sur, Antímano y La Dolorita), las obras no fueron concluidas y permanecen paralizadas.

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Este anuncio se dio dos días después de que ingeniero Yoel Amaya fue designado este lunes como nuevo presidente del Metro de Caracas. El mandatario previo, Carlos Silva, falleció en La Guaira durante el terremoto.

Hasta el martes, se contabilizaron 4.734 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.