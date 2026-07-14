«Sentí que me revolcó»: Los momentos de terror que vivió una de las sobrevivientes del edificio Petunia tras desplome en Chacao

El edificio Petunia en Los Palos Grandes fue una de las estructuras que se desplomó durante los terremotos del pasado 24 de junio. En esa estructura sobrevivieron al menos 18 personas, entre ellas Victoria Delgado, una joven estudiante del segundo semestre de economía.

Victoria es oriunda de Acarigua, en Portuguesa, y arribó a Caracas para sacar su carrera universitaria y pagaba el apartamento junto a sus otras tres amigas que vivían allí.

«En el apartamento vivíamos cuatro amigas, yo estaba en mi cuarto, acostada viendo una serie y empieza a temblar. Mi aire es portátil y se empieza a mover, y yo dije ‘está temblando’. Me levanto, abro la puerta de mi cuarto y nos conseguimos todos en la sala y en ese momento comienza el movimiento del temblor más fuerte y yo digo ‘hay que salir de aquí’. No era un temblor común que ya habíamos vivido anteriormente», recordó en una conversación para Shirley Radio.

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«Me doy la vuelta, abro la puerta, salgo corriendo y empiezo a bajar las escaleras del quinto piso, mis amigos iban detrás de mí. Logré llegar como al piso de descanso del segundo piso, ahí volteo, veo que la puerta del ascensor se está cayendo, pero nunca me pasó por la mente que se iba a caer el edificio, volteo para seguir corriendo y bajando y ya me cae todo encima, caí de frente, sentí que eso me revolcó. Fue como un segundo de mucho ruido, mucho polvo y ahí todo quedó silencioso y al ver que estoy viva me doy cuenta de que se cayó el edificio y estoy entre los escombros», añadió.

De inmediato, se dio cuenta de que una de sus amigas, llamado Sofia, había sobrevivido. «Escucho que mi amiga me grita, estaba arriba y justamente hablaba con mi amiga. El sentimiento que menos sientes es miedo. Estábamos como en un estado de shock, pero también es ‘qué hacemos’, porque el cuerpo como que entra en un estado de adrenalina, de supervivencia. Estaba atascada, pero también estaba intentando salir. Yo pude sacar las piernas, porque quedé en una pared que daba hacia la calle y escuchaba a la gente afuera y sabía que no estaba tan metida en los escombros».

«Al principio no me escuchaban y entré en un estado de frustración porque yo podía escucharlos a ellos, pero ellos no a mí porque afuera había mucho ruido. Pero en un momento, yo escucho que un rescatista dice ‘hagan silencio, que hay alguien adentro pidiendo ayuda’ y yo dije ‘Listo, gracias Dios’ porque no había visto a los rescatistas, pero dije que ‘Ya salimos’. De allí me dijeron que no gritara tanto, que guardara aire que ya iban por mí», relató.

«Mi instinto fue empezar a gritar ‘ayuda’ y a mí me sacan porque me escuchan. Me sacaron relativamente rápido, después de dos horas y medias, y a mi amiga la logran sacar como nueve horas después», concluyó.