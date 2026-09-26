La segunda ronda de diálogo entre el Gobierno nacional y la Asamblea Nacional de 2015 llegó a su fin este viernes. Tras pasar más de una semana de reuniones, se alcanzaron acuerdos en materia de libertad de expresión y «fortalecimiento de la democracia».

Ambas delegaciones tuvieron esta tarde la última jornada del segundo ciclo de diálogo. Luego de varias horas de reunión, los jefes de cada bancada, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, presentaron un comunicado conjunto.

En primera instancia, informaron que durante esta fase del diálogo se establecieron dos mesas técnicas. Se enfocaron en el «fortalecimiento de la democracia» y «libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información».

Uno de los aspectos más importantes fue la creación del Consejo de Revisión de Credenciales y requisitos de postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), integrado por Belén Ramírez, Rogelio Pérez, Bermardo Pulido, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni.

Asimismo, anunciaron que en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se designará la Comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Además, se publicará el cronograma del proceso y continuará la revisión de «instrumentos legislativos necesarios para la transformación judicial».

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, las delegaciones acordaron reunirse nuevamente para el tercer ciclo del diálogo a mediados de octubre. Así lo aseguró a la prensa presente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL DIÁLOGO

Más temprano, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ordenó «levantar medidas administrativas» contra portales web de noticias. Desde los grupos del diálogo, celebraron la medida y acordaron «acompañar el anuncio».

«Invitamos a todos los actores del sistema de comunicación público y privado a contribuir desde sus espacios con responsabilidad a la convivencia democrática, a la paz y a la unión nacional», apuntó el documento.

#AHORA | Mesa de diálogo entre delegación de la AN 2015 y Gobierno nacional acuerdan la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al TSJ, integrado por los siguientes juristas: – Dra. Belen Ramírez Landaeta

– Dr. Rogelio Pérez… pic.twitter.com/8Ujh79iYQR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 26, 2026



En el marco de la mesa técnica por la «libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información», también se anunció un acuerdo para «impulsar una agenda discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional».

Este segundo ciclo del diálogo contó con siete sesiones, dos plenarias y cinco mesas técnicas. Ambas partes se «comprometieron a mantener las discusiones y hacer seguimiento a estos acuerdos».