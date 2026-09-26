SNTP sobre desbloqueo de portales web: «Es apenas una de las garantías que seguimos exigiendo»

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) se pronunció este viernes sobre la orden de desbloquear más medios de comunicación y portales web, advirtiendo que todavía se necesita más garantías para ejercer el periodismo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó «levantar las medidas administrativas» de un «grupo» de portales web. Apenas unas horas después, el SNTP señaló que «el desbloqueo, aunque necesario, es apenas una de las garantías que seguimos exigiendo».

«También necesitamos el cierre de las causas judiciales contra periodistas y trabajadores de la prensa, la renovación inmediata y masiva de concesiones de radio, acceso efectivo a fuentes oficiales, declaraciones, informes y ruedas de prensa donde los periodistas puedan preguntar, y mecanismos de protección frente a agresiones, intimidación y judicialización», sentenció el SNTP.

#AHORA | Que le llamen “bloqueos” o “medidas administrativas” no cambia el fondo. Es censura.

El Ministerio de Comunicación anunció el levantamiento de restricciones contra portales web y luego cambió el lenguaje del comunicado. Pero el desbloqueo, aunque necesario, es apenas una… — SNTP (@sntpvenezuela) September 25, 2026



El organismo ha exigido en varias ocasiones el desbloqueo de los portales y mejores condiciones para los trabajadores de prensa. «Necesitamos un ecosistema de medios libre y garantías reales para ejercer el periodismo», sentenció.

VE SIN FILTRO TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

Por otra parte, la ONG VE sin Filtro indicó que «nos mantenemos atentos» al desbloqueo de los portales web. En tal sentido, tienen un «monitoreo permanente del estatus de las restricciones que continúan vigentes»

«El anuncio, por sí solo, es insuficiente. El levantamiento de las restricciones debe ser verificable y transparente. Las autoridades deben publicar la lista completa de medios y portales alcanzados y precisar las causas por las que estuvieron bloqueados durante años», dijo la ONG.

#AHORA | Luego del anuncio del Ministerio de Comunicación e Información, que inicialmente habló de “desbloqueo” y luego sustituyó esa expresión por “medidas administrativas” contra «plataformas y portales web», nos mantenemos atentos y en monitoreo permanente del estatus de las… pic.twitter.com/rw9QtSX5O5 — VE sin Filtro (@vesinfiltro) September 25, 2026



Espacio Público, una ONG enfocada en la promoción de la libertad de expresión, también habló sobre el desbloqueo de los portales. «Monitoreamos los datos para verificar qué se abrió realmente», acotó.

Se espera que en las próximas horas trasciendan nuevos detalles sobre los portales web que ha sido desbloqueados. Igualmente, desde el gremio periodístico y ONG exigen que se tomen más medidas a favor de la libertad de expresión.