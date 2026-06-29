«Sé que están con vida»: Piden presencia de maquinaria para rescatar a una madre y tres niños en La Guaira

Un grupo de rescatistas voluntarios urgió el apoyo de maquinaria pesada para poder rescatar a una madre y tres niños que quedaron atrapados bajo los escombros de un edificio en La Guaira.

«Nos encontramos en el edificio Mariana Mar. En el piso uno se encuentran en este momento tres niños y una mamá que están atrapados», indicó uno de los voluntarios.

«Hay un bebé de ocho meses aquí, una niña de 8 años y una niña de 12 años. Por favor no permitamos que siga pasando el tiempo y no lleguen los recursos, por favor necesitamos ayuda, aquí estamos esperándolos», agregó.

En esta línea, una de las voluntarias precisó la ubicación del edificio. «El edificio se encuentra detrás de la antigua P5 donde está el Hotel Meliá Caribe».

«Aquí está la residencia, está muy solo porque es la que está más abandonada, pero ellos nos están ayudando. No paramos. Tenemos que sacar a los niños con bien. Necesitamos maquinaria, personas que nos ayuden con máquinas pesadas, que nos puedan quitar las estructuras grandes, que no podamos nosotros, para poder llegar a los niños que están en el piso 1. Sé que están con vida, los hemos escuchado. Por favor ayúdennos. Estamos aquí, no descansamos y sabemos que la vamos a sacar», añadió.