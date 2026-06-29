Continúan las labores de búsqueda y rescate: Estas son las imágenes de La Guaira este 29Jun

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continúan este lunes, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado La Guaira.

Esta es la zona cero de la devastación por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

LA GUAIRA, ZONA MILITARIZADA

Vale recordar que la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la militarización del estado La Guaira.

«Hemos declarado a La Guaira en zona de desastre natural por la magnitud del impacto de este fenómeno que devastó zonas enteras en este estado y que ha ameritado planes especiales de atención», indicó el pasado viernes.

En ese sentido, sostuvo que «estamos en un proceso de saturación de alimentos y de agua para atender a la población y hemos tomado la decisión de militarizar el estado La Guaira».

«Nuestra Fanb está en La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta nuestro pueblo», dijo.

EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS

Vale recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo un nuevo balance por los terremotos, cuya cifra subió a 1.450 personas sin vida, 20 decesos más que el día sábado, cuando se reportaron 1.430.

En un balance dado a conocer en VTV, Rodríguez reconoció que el país enfrenta «horas críticas y cruciales» para hallar sobrevivientes bajo las ruinas.

También para levantar campamentos temporales con el fin de albergar familias que quedaron sin hogar o que todavía no pueden regresar a su propiedad por motivos de seguridad.

El alto funcionario también dio cuenta de 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas. Además, 774 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 enfrentaron un colapso total y el resto algún tipo de daño.