Se descompensó otra madre de preso político en Zona 7 tras cumplir 96 horas en huelga de hambre

Familiares de presos políticos en las inmediaciones de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Zona 7, Boleíta, cumplieron 96 horas en huelga de hambre para exigir la libertad de sus seres queridos, en una nueva jornada que estuvo marcada por la descompensación de una de las protestantes.

Desde el pasado 14 de febrero a las 6 de la mañana, cuando inició formalmente la huelga de hambre, cinco familiares de presos políticos, en su mayoría madres, se han descompensado y han requerido atención médica de urgencia como consecuencia del ayuno prolongado.

Además, estas mismas madres cumplieron más de 40 días de protesta ininterrumpida a las afueras de la sede policial, donde duermen en colchones y carpas instaladas en el sitio en medio de la constante presión de los organismos de seguridad.

«Estas madres y familiares han requerido atención médica de emergencia tras presentar fuertes dolores de cabeza y abdominales, náuseas y debilidad general», indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en un mensaje divulgado en sus redes sociales. Por suerte, las madres han contado con el respaldo de voluntarios que monitorean con regularidad la condición en la que se encuentran.

«Las familias exigen al Estado atender de inmediato sus reclamos y liberar a todos los presos políticos, tal como lo prometió el presidente de la Asamblea Nacional desde el pasado 8 de enero», añadió el Comité.

Asimismo, señaló que el Estado venezolano es el único responsable de la vida e integridad de estas familias, que han asumido esta medida extrema ante los reiterados anuncios incumplidos, los cuales han generado falsas expectativas y profundizado la incertidumbre y el sufrimiento.