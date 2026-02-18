Venezuela

Se descompensó otra madre de preso político en Zona 7 tras cumplir 96 horas en huelga de hambre

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
presos

Familiares de presos políticos en las inmediaciones de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Zona 7, Boleíta, cumplieron 96 horas en huelga de hambre para exigir la libertad de sus seres queridos, en una nueva jornada que estuvo marcada por la descompensación de una de las protestantes.

Desde el pasado 14 de febrero a las 6 de la mañana, cuando inició formalmente la huelga de hambre, cinco familiares de presos políticos, en su mayoría madres, se han descompensado y han requerido atención médica de urgencia como consecuencia del ayuno prolongado.

Leer Más

Dólar oficial sigue en alza: Así se cotizó este 21Nov
Maduro anunció nuevo grado de «General del Pueblo Soberano» para ‘premiar los méritos’ de militares
«Es una campaña distinta»: Edmundo González dice que María Corina será la que recorra al país

Además, estas mismas madres cumplieron más de 40 días de protesta ininterrumpida a las afueras de la sede policial, donde duermen en colchones y carpas instaladas en el sitio en medio de la constante presión de los organismos de seguridad.

LEA TAMBIÉN: EXCARCELACIÓN Y RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN: MINISTERIO PÚBLICO DIO DETALLES SOBRE EL CASO DE EVANAN ROMERO

«Estas madres y familiares han requerido atención médica de emergencia tras presentar fuertes dolores de cabeza y abdominales, náuseas y debilidad general», indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en un mensaje divulgado en sus redes sociales. Por suerte, las madres han contado con el respaldo de voluntarios que monitorean con regularidad la condición en la que se encuentran.

«Las familias exigen al Estado atender de inmediato sus reclamos y liberar a todos los presos políticos, tal como lo prometió el presidente de la Asamblea Nacional desde el pasado 8 de enero», añadió el Comité.

Asimismo, señaló que el Estado venezolano es el único responsable de la vida e integridad de estas familias, que han asumido esta medida extrema ante los reiterados anuncios incumplidos, los cuales han generado falsas expectativas y profundizado la incertidumbre y el sufrimiento.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

therian
¿Trastorno o fenómeno social? Todo lo que debes saber sobre los therian y por qué son tendencias en internet
Tendencias
Marco Rubio mantiene contactos secretos con el nieto de Raúl Castro, según Axios
Marco Rubio mantiene contactos secretos con el nieto de Raúl Castro, según Axios
EEUU
James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de morir
James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de morir
Caraota Show