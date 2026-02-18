Excarcelación y régimen de presentación: Ministerio Público dio detalles sobre el caso de Evanan Romero

El Ministerio Público confirmó que se llevó a cabo un procedimiento judicial en contra del asesor petrolero de Estados Unidos Evanan Romero Gutiérrez, quien estuvo detenido desde el pasado 13 de febrero cuando lo capturaron en el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo.

«Se encontraba solicitado desde el 26 de mayo de 2025 por los delitos de estafa y asociación», precisó el Ministerio Público.

«Es necesario precisar que dicho procedimiento no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector, como ha sido difundido en distintos espacios mediáticos», detalló.

LEA TAMBIÉN: ORDENAN INVESTIGAR LA TRIFULCA QUE SE ARMÓ EN PLENA CINTA COSTERA DE LA GUAIRA DURANTE CARNAVAL

Asimismo, aclaró que este 17 de febrero se celebró la audiencia de presentación del estadounidense, donde el Ministerio Público solicitó una medida cautelar sustitutiva consistente en régimen de presentación.

«Dicha solicitud fue acordada por el órgano jurisdiccional competente», reveló, al tiempo que ratificaron su compromiso con la paz en el país. «El Ministerio Público hace votos permanentes a favor del proceso de diálogo del país».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

ESTO DIJO ROMERO DE LO OCURRIDO

La detención ocurrió cuando Romero de 86 años tenía previsto viajar a Caracas para asistir a reuniones con petroleras internacionales, como la española Repsol.

En conversaciones con el diario español ABC, Romero sostuvo que fue detenido sin previo aviso y sin que sus abogados fueran notificados de cargos formales. Explicó que la computadora del aeropuerto arrojó que tenía una solicitud.

Aunque pasó la primera noche en una oficina de Interpol las autoridades permitieron que fuera llevado a una clínica privada bajo vigilancia permanente.

Romero ingresó al país con su pasaporte estadounidense. No obstante, cabe recordar que tiene doble nacionalidad y al momento de hacer el viaje a Caracas lo hizo con su cédula de identidad.