Salió a la luz impactante video del momento en el que el doble terremoto azotó al urbanismo «Hugo Chávez» en La Guaira

Un nuevo e impactante video del doble terremoto del pasado 24 de junio ha salido a la luz en las últimas horas, en el que se aprecia cómo azotó con fuerza al urbanismo «Hugo Chávez» de Playa Grande, en el estado La Guaira, una de las zonas que más sufrió el impacto del evento sísmico.

El metraje tomado por una cámara de seguridad evidenció los momentos de pánico que vivieron los habitantes de ese conjunto de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El video viral expone cómo el doblete sísmico sacudió a varios carros que estaban estacionados en plena calle. Incluso, el conductor de una camioneta, al sentir el movimiento telúrico, decidió detener su marcha. Posteriormente intentó avanzar, pero probablemente, producto del pánico, acabó impactando su vehículo contra un poste aunque no de manera violenta.

Simultáneamente, se observa a los residentes salir despavoridos de sus casas, corriendo incluso por en medio de la vía. Niños, adultos e incluso perros corrían desesperados ante tal situación.

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El metraje de seguridad también captó el momento exacto en que una de las edificaciones del urbanismo «Hugo Chávez» colapsa parcialmente. Se puede ver cómo la planta baja de este terminó cediendo, sin saber si había personas dentro.

Luego del violento sacudón y tras calmarse un poco lo ocurrido, las personas se congregaron en las aceras para esperar que todo terminara.

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 4.100 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.