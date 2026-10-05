Rory Branker habló de su tiempo tras las rejas: «No he dejado de sentirme libre»

Rory Branker, periodista y editor del portal web La Patilla quien pasó casi un año encarcelado, habló este lunes sobre su tiempo tras las rejas y cómo hizo para «sentirse libre», apenas unos días después de recibir la libertad plena.

Branker concedió una entrevista al periodista Román Lozinski y recordó cómo mantuvo su sentido de dignidad desde la cárcel. «Yo no he dejado de sentirme libre, inclusive estando en la peor de la situación», apuntó.

El periodista fue detenido el 20 de febrero y pasó por varios calabozos, incluyendo Maripérez, Zona 7, San Agustín, Tocuyito y, por último, Tocorón. Durante este tiempo, buscó seguir ejerciendo su labor.

Branker aseguró que, desde la misma cárcel, investigó y recopiló testimonios de otros detenidos. «Nuestra tarea no está tanto en concentrarnos en lo que nos pasa a nosotros, tenemos una gran tarea de contar estas historias», añadió.

BRANKER SOBRE LIBERTAD DE PRENSA

En medio de los cambios que vive el país, Branker destacó la importancia del periodismo independiente y la libertad de prensa. En ese sentido, señaló el papel que cumple la información en una sociedad.

«Mientras la gente esté informada y pueda tomar decisiones, la gente es más libre», aseveró Branker. De igual forma, afirmó que continuará vinculado al periodismo y que el medio La Patilla «va a seguir».

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Branker fue excarcelado en febrero, pero permaneció bajo medidas cautelares hasta el pasado viernes. El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo evaluó el caso y ordenó una libertad plena.

El periodista estaba imputado por los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Más de un año y medio después de su detención, recibió una «sentencia absolutoria».