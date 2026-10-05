El perlazo de Diosdado Cabello sobre la reforma de la Ley contra el Odio que inició la AN

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, defendió lo que fue la implementación de la Ley contra el Odio, en el marco de la reforma que se está haciendo actualmente desde la Asamblea Nacional.

«Ojalá no hubiese necesidad de una Ley contra el Odio, pero uno ve hoy gente que aupó, promovió y se hicieron los locos cuando aquí quemaron vivo a un ser humano, hablando de que los están persiguiendo con la Ley del Odio. Cuando hablan que es una ley represiva, los mismos que auparon la colocación de guayas en la carretera, cuando le disparaban a un Guardia Nacional o policía hacían fiesta», señaló.

«Se ven bien bonitos en verdad, diciendo que los perseguidos son ellos, que los culpables son otros y no ellos. Ojalá no hubiese necesidad de una Ley contra el Odio, sería extraordinario, significa que vamos avanzando», añadió.

En este sentido, destacó que en su momento necesitaron de dicha ley. «Una ley que en un momento dado fue una necesidad, más allá del uso que se le puede haber dado en alguna circunstancia, sirvió para frenar muchos desvaríos de alguna gente. Todo tiene su momento».

«Son ellos los que recurren siempre al mismo expediente. Ojalá estos que están en la comisión entiendan y se den cuenta porque muchos de ellos hicieron campañas de odio internacional y están regresando y dijeron que en Venezuela los estaban persiguiendo, nadie los perseguía, y volvieron a Venezuela y no ha pasado nada. Lo único es que ellos han pasado de moda, nadie los conoce, nadie sabe quiénes son», concluyó.

LAS MARCHAS EN EL PAÍS

Diosdado Cabello anunció una movilización para el próximo 7 de octubre en Caracas.

«Para recordar aquellas siete avenidas, gente en la calle por todos lados. Uno de los actos políticos más extraordinarios de este país», expresó.

Asimismo, precisó que la movilización del 12 de octubre será para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena.