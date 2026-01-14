Rompió el silencio: Expreso político reveló las condiciones en las que estaban los dos italianos liberados del Rodeo I

El expreso político Iván Colmenares García, activista de los derechos humanos, en Venezuela, dio a conocer nuevos detalles sobre su tiempo en el Rodeo I donde fue compañero de detención de Alberto Trentini y compartió la celda con Mario Burlò, los dos italianos liberados recientemente.

En una entrevista para La Repubblica destacó que todos estaban en la misma situación. «Sin un proceso legal, con las condiciones de salubridad mínimas. No había atención médica, no había una buena alimentación. La insalubridad dentro de la celda, la oscuridad dentro de las celdas, llenas de cucarachas, heces fecales por todos lados y el hecho de la incomunicación con nuestras familias».

«Estábamos encerrados en un espacio de 4 metros por 2. El baño quedaba ahí adentro, era una letrina con un hueco en el piso donde defecábamos y orinábamos», recordó.

No obstante, destacó que, a pesar de todo, el tiempo detenido junto a Mario fue bastante agradable. «Se convirtió como en una figura paterna para mí».

Con respecto al trato que les daban los custodios ofreció pocos detalles. «Siempre hubo maltrato, la violencia tiene diferentes tipos: física, psicológica, verbal; y éramos víctimas de todas».

Además, recordó que no tenían como entretenerse en esa habitación. «No nos daban libros, no teníamos la posibilidad de distraernos. Lo único que nos daban era la biblia, no teníamos otro libro».

«Siempre se quedaba en la celda, excepto una hora al día para ir al pasillo exterior donde se podía ver el cielo. Para llevarte allí los guardias te esposan y te ponen un sombrero en la cabeza: cuando llegó, Alberto estaba molesto. Él y yo tuvimos ataques de ansiedad», aseguró.