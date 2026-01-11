Ministerio Público anunció la causa de fallecimiento del preso político Edison Torres

El Ministerio Público (MP) informó la presunta causa del fallecimiento del preso político, Edison José Torres, quien estaba recluido en la zona 7 de la PNB en Boleíta, según la denuncia de la ONG Comité Para la Libertad de los Presos Políticos sobre su deceso.

De acuerdo a un comunicado emitido por el organismo judicial, Torres de 52 años de edad, quien se desempeñaba como funcionario activo de la PNB en Portuguesa, murió mientras recibía atención médica en el Hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito.

El documento publicado en las redes sociales del MP detalla que el privado de libertad, quien se encontraba detenido desde el 11 de diciembre de 2025 a la orden del Tribunal 2do de Control con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas, «presentó una descompensación súbita de salud» por lo que lo trasladaron de manera inmediata al mencionado centro asistencial.

Asimismo, la misiva indica que Torres ingresó al nosocomio con signos vitales, donde lo atendió oportunamente el personal médico.

«No obstante, sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento», reveló el comunicado del MP.

Por último, el ente reafirmó «su compromiso firme con la defensa de la vida, la legalidad y los derechos humanos», al tiempo que indicó que «continuará actuando con absoluta transparencia y rigor institucional ante cualquier hecho que involucre a personas bajo custodia del Estado».

EXCARCELACIONES A CUENTA GOTAS

Es importante recordar que el jueves de esta semana el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció «un número importante de excarcelaciones»; sin embargo, más de 72 horas después apenas se han registrado alrededor de 20 excarcelaciones, de acuerdo a lo manejado por organizaciones que piden la libertad de todos los presos políticos.

Familiares de los detenidos critican la lentitud y opacidad en el proceso de excarcelaciones, ya que no se tiene claro ni quienes ni cuantos serán liberados. Muchos han pasado tres noches de vigilia a las afueras de los centros de detención en espera de sus seres queridos.