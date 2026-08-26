Revelaron nuevos detalles sobre el reinicio de operaciones en Maiquetía, esto dijeron de los vuelos internacionales

Francisco Garcés, ministro de Transporte, reveló la capacidad que tendrá el Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante su reapertura así como los procedimientos de abordaje que tendrán que cumplir los pasajeros.

Aunque acotó que seguirán operando parcialmente con los otros aeropuertos internacionales del país.

«El Aeropuerto Internacional de Maiquetía concentraba poco más del 75% de los vuelos internacionales. Para el lunes esperamos recuperar poco más del 25% y paulatinamente ir subiendo la oferta nacional de Maiquetía hasta recuperar la totalidad. Se espera en esta primera parte llevar un 33% de los vuelos internacionales en Maiquetía y paulatinamente se irán recuperando líneas», señaló en entrevista con Román Lozinski.

Aunque no ofreció detalles sobre qué aerolíneas estarán operativas, apuntó que esperan aumentar gradualmente la oferta hasta intentar alcanzar un 45% a fin de año.

«Los pasajeros deben consultar con sus líneas aéreas los destinos de llegada y salida en función con las asignaciones que se establece el aeropuerto. Ya las líneas aéreas tienen asignaciones para este lunes», apuntó.

Francisco Garces @garcesf_ing ministro de Transporte: Se planea reactivar un 25% a 33% de los vuelos internacionales y aumentar gradualmente la oferta hasta intentar alcanzar un 45% a fin de año. El resto de las operaciones se mantendrán en aeropuertos alternos… pic.twitter.com/Jl94aQWeVF — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) August 26, 2026

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO CON EL TERMINAL TEMPORAL?

Garcés explicó el procedimiento que deberán seguir los pasajeros una vez lleguen al Aeropuerto.

«Las personas van a llegar en el terminal en el estacionamiento, van a seguir el proceso idéntico como lo hacían antes en un vuelo, solo que en vez de abordar a través de las rampas van a abordar unos autobuses que los llevan a la pista y de la pista suben al avión», precisó.

Asimismo, destacó el buen estado en el que se encuentra la pista tras los trabajos de recuperación. «La pista tuvo algunas grietas y ya se encuentra recuperada».

LOS DAÑOS EN EL AEROPUERTO

Garcés sostuvo que los daños estructurales que sufrió el aeropuerto «son realmente limitados, bastante recuperables, de hecho ya se están haciendo, a pesar de que vimos una viga caer, eso es parte de un diseño que tiene el aeropuerto que tiene vigas simplemente apoyadas, se movió».

«Sus daños internos se destacan sobre todo en daños no estructurales, las paredes que se cayeron, la cantidad de correas que se desajustaron. Es como si hubieses sacudido una casa y todos los peroles se te cayeron, entonces lleva tiempo porque son equipos electrónicos e hidráulicos», precisó.

Por lo cual, destacó la importancia del terminal temporal construido para esta emergencia. «Se estableció la estrategia de construir un terminal alterno en los estacionamientos. Esto se construyó en un tiempo de menos de dos meses, en una área superior a cinco estadios de fútbol. Está puesto a tono para que pueda prestar servicio a partir del 1 de septiembre».

Esta zona alterna ya cuenta con aire acondicionado, servicios de internet y baños.