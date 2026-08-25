Aeropuerto de Maiquetía reactivará vuelos nacionales e internacionales en terminales temporales: esta es la fecha anunciada

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) anunció este martes, 25 de agosto, que se reactivarán los vuelos nacionales e internacionales en los terminales temporales habilitados tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

De acuerdo con un comunicado difundido a través de redes sociales, la reanudación de las operaciones en los terminales temporales comenzará formalmente el próximo martes, 1 de septiembre.

«Esta apertura es posible gracias a nuestra inquebrantable resiliencia y a un proceso de reconstrucción, bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías», reza parte del texto.

«Más que una infraestructura, este espacio representa una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro: el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir», se agrega.

Asimismo, el IAIM invitó a «los pasajeros a comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas, para verificar la reprogramación de sus vuelos hacia los terminales temporales».

«Exhortamos a los usuarios a mantenerse atentos a nuestras redes sociales para próximos anuncios y actualizaciones», finaliza la comunicación.

La reactivación se produce luego de dos meses de cierre de las instalaciones, un período durante el cual las operaciones aéreas se distribuyeron entre otras terminales del país.

Con la puesta en marcha de las instalaciones temporales, se prevé reordenar progresivamente esa distribución y concentrar nuevamente buena parte del tráfico aéreo en Maiquetía, el principal aeropuerto del país.

Estas áreas fueron habilitadas bajo altos estándares para garantizar la seguridad operacional y la excelencia en el servicio. ✈️ ¡Venezuela y Maiquetía renacen! — Aeropuerto Internacional de Maiquetía (@IAIM_VE) August 25, 2026

TERMINALES TEMPORALES

De acuerdo con la información difundida por el mismo IAIM, el terminal nacional de salidas contará con una superficie superior a los 3.300 metros cuadrados, tres puertas de embarque y capacidad para recibir hasta 480 pasajeros de manera simultánea.

En tanto, el terminal internacional de salidas dispondrá de unos 4.300 metros cuadrados, cuatro puertas de embarque y salas de espera con capacidad para albergar hasta 780 pasajeros.

Para las operaciones de llegada se habilitará una estructura de aproximadamente 2.550 metros cuadrados, distribuida para atender tanto vuelos nacionales como internacionales.

Además, los pasajeros dispondrán de una instalación contigua de 1.000 metros cuadrados destinada a las áreas de espera.

Asimismo, se espera que las instalaciones cuenten con los principales servicios para la atención de los viajeros. Tales como: controles aeroportuarios, salas de espera, aire acondicionado, baños, servicio médico, wifi gratuito e ilimitado, estaciones de carga para dispositivos electrónicos y máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.

Se ofrecerá asistencia a las personas con movilidad reducida durante todo el recorrido, mientras que los pasajeros también podrán viajar con sus mascotas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.