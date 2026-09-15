Este martes se tiene previsto el reinicio de las mesas de diálogo entre los diputados de la Asamblea Nacional 2015 y los representantes del gobierno de Delcy Rodríguez.

En ese sentido, una fuente cercana a los diálogos explicó a Caraota Digital cómo quedaron establecidas las mesas de trabajo tras la primera plenaria que se registró en agosto.

Una de las mesas instaladas es la de atención a las víctimas de los terremotos en el país. Precisamente en esta se encuentran presentes los diputados opositores Jorge Millán y Marco Aurelio Quiñones.

La otra es la mesa de fortalecimiento de la democracia en la que están presentes los diputados Juan Miguel Matheus, Ramón López, Desiree Barboza y Macario González.

Sin embargo, este 15 de septiembre se tiene previsto que se instalen tres mesas de trabajo más en este proceso de diálogo.

Las mismas serían garantías políticas y ciudadanas, la de libertad de expresión; y la de implementación y seguimiento de los acuerdos.

LA DELEGACIÓN OPOSITORA YA ESTÁ EN EL PAÍS

La delegación de la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la diputada Dinorah Figuera, arribó al país para continuar con el proceso de negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

En esta línea, el diputado Jorge Millán se refirió a la agenda venidera en la negociación.

«Vamos a continuar con el trabajo de un TSJ con jueces honorables, independientes, imparciales y que puedan darle a Venezuela después de tantos años un sistema judicial pulcro. Al finalizar el ciclo estaremos presentando objetivos claros y verificables. El sistema de justicia, el sistema de partidos políticos, el sistema de garantías políticas, el desmontaje del aparato de represión, la libertad de expresión, así como el sistema electoral, que sean los pilares fundamentales para llegar a una democracia plena», acotó en un video publicado por el periodista David Placer.

«Las bases para lograr una democracia plena pasan por construir las condiciones para que en Venezuela lo más pronto posible haya elecciones. Ahorita estamos trabajando en las bases para llegar a esas áreas importantes que nos den la capacidad a todos los venezolanos de elegir a nuestras autoridades muy pronto en la medida de lo posible con la rapidez que nosotros deseamos, pero también con la realidad de los tiempos necesarios para que haya todo el despliegue de garantías para que Venezuela vuelva a tener una elección que le dé autoridades electas de acuerdo a la voluntad popular», concluyó.