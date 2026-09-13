VIDEOS: Los perlazos de Ramos Allup y Williams Dávila sobre el diálogo y las elecciones en el país

Este domingo, el partido Acción Democrática (AD) arribó a sus 85 años y, en el marco de las celebraciones, el exparlamentario y secretario general del partido, Henry Ramos Allup, afirmó que nadie va a sacar a la organización de su solicitud de que haya elecciones presidenciales.

“Nadie nos va a sacar de este norte. Queremos elecciones presidenciales en el más corto plazo, no para imponer candidatos ni para ponernos en la oposición a meternos codazos”, manifestó.

Ramos Allup también recordó que las encuestas, tanto las nacionales como las del exterior, dicen quién tiene la primera opción de ganar esos comicios. “No nos engañemos, lo reflejan todas las encuestas y sondeos de opinión: quien tiene la primerísimísima opción como candidata es María Corina Machado”, afirmó.

“Mientras que al Gobierno, a quien no le vamos a negar para nada su derecho a participar, que escoja su mejor candidato”, añadió.

El dirigente opositor destacó las conversaciones que actualmente se llevan a cabo entre el Gobierno y la oposición. Mencionó que de ellas deben surgir “un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia decentes”, con la finalidad de generar las condiciones para esos comicios.

Sin embargo, afirmó, sin comprometer a su partido, que el oficialismo “sabe que no gana las presidenciales ni que San Juan agache el dedo”.

Asimismo, advirtió que, por ello, desde el oficialismo se pretende alterar el cronograma o invertir el orden de los procesos electorales, con el objetivo de amortiguar un resultado adverso.

“Por eso es que ellos quieren invertir el ciclo electoral para ganar algo de la rebatiña”, precisó.

«NO NOS QUEDAREMOS CALLADOS»

Por su parte, el exgobernador y exparlamentario, Williams Dávila, hizo un llamado a los venezolanos a “no quedarse callados” ante los problemas del país.

Dávila abogó por la pronta recuperación de los símbolos del partido, así como de la lucha por la libertad de la gente a agruparse o asociarse.

“Hago un llamado a la calle, nosotros tenemos que movilizarnos, no podemos quedarnos callados. Ahora que comienza el ciclo de conversaciones, esa mesa tiene que escuchar al pueblo”, aseveró.

🇻🇪⚪ Henry Ramos Allup aseguró que la única candidata presidencial que apoyará Acción Democrática es María Corina Machado. pic.twitter.com/KNM9ge74yK — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) September 13, 2026